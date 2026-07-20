Qué problema de salud tiene Susana Giménez por la que fue operada

Susana Giménez dejó el Hospital Italiano y ya se encuentra en su hogar luego de someterse a una cirugía programada por una hernia de disco. La noticia sobre su estado de salud fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que la conductora estaba internada desde el miércoles pasado.

Según explicó el comunicador a través de sus redes sociales, la diva atraviesa un proceso normal tras el ingreso al quirófano y detalló que "Está perfecta, pero dolorida descansando en su casa".

Este inconveniente médico ocurrió inmediatamente después de su regreso al país desde Miami, donde asistió al Mundial FIFA 2026. Durante su estadía en Estados Unidos, la conductora fue vista en el Hard Rock Stadium celebrando el triunfo de la Selección Argentina frente a Cabo Verde.

En esa oportunidad, compartió el festejo por los goles de Lionel Messi junto a su amigo Marley desde las tribunas. Aunque inicialmente planeaba seguir el partido desde el palco de la familia Messi, no pudo hacerlo debido a un problema de salud de Jorge Messi que impidió el viaje de los padres del capitán.

A pesar de este paso por el hospital, la figura televisiva continúa enfocada en sus compromisos laborales. Antes de la operación, la animadora comentó que sigue de cerca la producción de su serie biográfica y ya revisó parte de los guiones.

Al respecto, manifestó entusiasmada que "Ayer me leyeron el tercer capítulo". Sin embargo, sobre su posible vuelta a la pantalla de Telefe para el resto del año, mantuvo la cautela y afirmó que "no lo sé aún". Por ahora, su meta principal es finalizar la rehabilitación domiciliaria para retomar su agenda habitual.