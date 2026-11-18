Quedan pocos días para el inicio de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol, en este contexto, hay expectativas para conocer qué productos ofrecerá el Paseo Federal, un espacio diseñado para exhibir la diversidad cultural, productiva y turística de los 19 departamentos de San Juan.

Impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la propuesta funcionará en el predio del Estadio del Bicentenario con stands individuales para cada municipio y un escenario común destinado a artistas locales.

El recorrido articulará cultura, artesanías, gastronomía, producción regional y oferta turística en un mismo circuito, permitiendo que los visitantes puedan degustar y adquirir productos elaborados en cada rincón de la provincia.

De esta manera, cada comuna dispondrá de su propio espacio pensado como una vidriera de identidad y promoción territorial frente al público del principal acontecimiento cultural sanjuanino.

Además de la exposición comercial y artesanal, los municipios contarán con un escenario compartido de música y danza para dar visibilidad a los hacedores y expresiones artísticas de toda la provincia.

La iniciativa parte de la premisa de que San Juan se construye desde cada uno de sus territorios, con sus propios saberes, producciones y modos de habitar el suelo sanjuanino.

Con este formato, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte busca generar un ámbito de encuentro, visibilización y circulación que trascienda la dinámica del Gran San Juan, fortaleciendo la presencia de productores y artistas departamentales y consolidando a la Fiesta Nacional del Sol como una plataforma de integración entre territorio, comunidad y producción cultural.