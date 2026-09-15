El reconocimiento de Estados Unidos sobre la presencia de armas de “control espacial” en órbita volvió a poner bajo la lupa el tratado internacional que establece las reglas para las actividades de los países fuera de la Tierra.

El principal marco jurídico es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, firmado en 1967 y vigente desde octubre de ese año. El acuerdo establece que la exploración y utilización del espacio deben realizarse de acuerdo con normas internacionales y fija restricciones específicas para el uso militar.

Qué armas están prohibidas

Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 4 del tratado. Los países que forman parte del acuerdo no pueden colocar en órbita alrededor de la Tierra armas nucleares ni otras armas de destrucción masiva.

La prohibición también alcanza el emplazamiento de este tipo de armamento en la Luna o en otros cuerpos celestes. De esta manera, el tratado buscó impedir que el espacio se transformara en una plataforma para desplegar armas capaces de producir una destrucción masiva.

Además, la Luna y los demás cuerpos celestes deben utilizarse exclusivamente con fines pacíficos. El acuerdo prohíbe establecer allí bases, instalaciones o fortificaciones militares, así como realizar pruebas de armas o maniobras militares.

Lo que el tratado no prohíbe

La principal diferencia está en las armas convencionales. El tratado de 1967 no establece una prohibición general sobre el desarrollo, despliegue o utilización de armas convencionales en órbita.

Esto genera una zona de discusión en el derecho internacional, especialmente frente a tecnologías capaces de interferir, inutilizar o atacar satélites. No existe una definición universal y completa de qué debe considerarse exactamente un “arma espacial”, lo que dificulta establecer límites sobre algunas capacidades militares modernas.

Por eso, el reconocimiento de Washington no significa necesariamente que las armas mencionadas por Estados Unidos estén prohibidas por el tratado. El Gobierno estadounidense confirmó que posee armas de “control espacial” en órbita, pero no informó qué sistemas son, cuántos fueron desplegados ni cuáles son exactamente sus capacidades.

Por qué volvió a discutirse el acuerdo

El anuncio estadounidense generó advertencias de Rusia y China, que cuestionaron la creciente militarización del espacio. Beijing advirtió sobre el riesgo de convertirlo en un nuevo campo de batalla, mientras Moscú reclamó que permanezca libre de armas.

El problema es que el tratado fue redactado durante la Guerra Fría, cuando las principales preocupaciones estaban concentradas en las armas nucleares y de destrucción masiva. Actualmente existen sistemas mucho más sofisticados que pueden afectar satélites y otros recursos espaciales sin necesariamente utilizar armas nucleares.

Así, mientras el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre continúa siendo la principal norma internacional sobre la actividad espacial, el avance tecnológico abrió nuevos interrogantes sobre cómo regular las armas convencionales y las capacidades destinadas al llamado “control espacial”.

El reconocimiento de Estados Unidos volvió a instalar esa discusión y puso en evidencia una de las principales dificultades actuales: el tratado establece límites claros para las armas de destrucción masiva, pero deja un margen mucho más amplio frente a las nuevas tecnologías militares.