Qué puede aportar Marcos Senesi a Argentina en el Mundial 2026

La lesión muscular de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a realizar una modificación de último momento en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026. El elegido para ocupar ese lugar fue Marcos Senesi, defensor de 29 años que viene de destacarse en la Premier League y que se incorporará al plantel albiceleste en Estados Unidos para afrontar la máxima cita del fútbol.

Aunque no figuró inicialmente entre los 26 convocados, Senesi siempre estuvo en la consideración del cuerpo técnico. Su regularidad en Europa, donde fue una pieza clave del Bournemouth antes de concretar su llegada al Tottenham, terminó inclinando la balanza a su favor cuando apareció la vacante generada por la baja de Balerdi.

Uno de los principales atributos que aporta el ex San Lorenzo es su perfil zurdo. En una defensa donde abundan los centrales derechos, contar con un marcador central que maneje naturalmente la pierna izquierda le permite a Scaloni mantener estructuras y salidas de juego sin modificar demasiado el funcionamiento colectivo. Además, se trata de un futbolista con buena técnica para iniciar ataques desde el fondo y romper líneas con pases largos o filtrados.

La versatilidad es otro de los puntos fuertes del entrerriano. Si bien su posición natural es la de segundo marcador central, también puede desempeñarse como lateral izquierdo o integrando una línea de tres defensores. Esa característica cobra especial relevancia en un contexto donde Nicolás Tagliafico arrastra molestias físicas y el cuerpo técnico busca variantes para afrontar un torneo largo.

Desde lo futbolístico, Senesi llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Durante la última temporada disputó prácticamente todos los encuentros de su equipo y fue uno de los defensores más confiables de la Premier League. Su experiencia en una de las competencias más exigentes del mundo le otorga un respaldo importante para responder en caso de que Argentina necesite rotaciones o deba afrontar alguna ausencia inesperada.

Si bien no aparece como titular indiscutido por delante de Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, su convocatoria le brinda a Scaloni una alternativa de garantías. Con experiencia internacional, capacidad para adaptarse a distintos sistemas y una actualidad destacada en el fútbol inglés, Senesi se transforma en una pieza que puede aportar solidez y soluciones tácticas en el objetivo de Argentina de defender el título mundial.