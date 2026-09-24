Acceder a una vivienda a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) requiere cumplir una serie de condiciones y presentar documentación que permita acreditar la composición del grupo familiar. En San Juan, la inscripción es presencial y gratuita, y permite formar parte del registro de postulantes para futuras adjudicaciones.

Uno de los principales requisitos para iniciar el trámite es contar con un grupo familiar. Según la información oficial del Gobierno de San Juan, puede estar integrado por un matrimonio, con o sin hijos; una persona con ascendientes o descendientes legalmente reconocidos a su cargo; hermanos; o dos personas unidas en concubinato.

En el caso de las parejas convivientes, el organismo establece que debe presentarse el certificado de unión convivencial emitido por el Registro Civil o por el juez de paz del municipio correspondiente.

Qué documentación hay que presentar

Para realizar la inscripción, cada integrante del grupo familiar debe llevar su DNI físico. Si se trata de un matrimonio, también se solicita el acta de matrimonio.

Las personas que conviven deben presentar el certificado de unión convivencial. Además, cuando alguno de los integrantes del grupo familiar tiene una discapacidad, se debe incorporar el certificado correspondiente.

En determinadas situaciones también puede ser necesario presentar documentación adicional. Por ejemplo, quienes pertenezcan a una fuerza de seguridad provincial deben acreditar esa condición mediante la credencial correspondiente.

Dónde se realiza la inscripción

El trámite se lleva adelante en la oficina de Cómputos e Inscripciones del IPV, ubicada en la planta baja, Sector B, del Centro Cívico. Allí se cargan los datos del grupo familiar y, una vez completado el procedimiento, se entrega el comprobante de inscripción.

El trámite no tiene costo y, según la información oficial, demanda aproximadamente entre 10 y 15 minutos. La atención se realiza de 7:30 a 13:30 y el teléfono informado por el organismo es el 0264 4305026.