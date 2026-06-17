Qué respondió Messi cuando le preguntaron si jugará un séptimo Mundial

En una jornada destacada en Kansas City, la Selección Argentina venció a Argelia con una actuación sobresaliente de su referente. El futbolista, a sus casi 39 años, marcó tres goles y alcanzó la cifra de 16 tantos, igualando el récord histórico de anotaciones en este tipo de torneos.

Ante la consulta sobre su vigencia y la edad, el jugador fue claro sobre su mentalidad competitiva al afirmar "Voy a jugar hasta que no pueda más. Me da lo mismo la edad". Esta declaración se dio en el contexto de su participación número seis en la competencia de máxima categoría, un hito que lo sitúa como el primero en lograrlo.

La posibilidad de extender su carrera hasta el año 2030 fue uno de los temas centrales tras el encuentro. Al ser interrogado sobre si participaría en un séptimo torneo mundialista, el delantero respondió entre risas con un rotundo "No, no, eso sí que no, ja".

El capitán prefiere enfocarse en el presente del equipo, que tiene como meta llegar a la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Respecto al nivel del plantel actual, manifestó que "Como vengo diciendo acá. La verdad es que estamos bien, para competir. Este grupo siempre demostró que compite, no se relaja. Sea cual sea el rival, siempre intenta ser protagonista".

El análisis del partido también incluyó una reflexión sobre la dificultad de enfrentar a rivales internacionales en la actualidad. El autor del triplete señaló que "El primer tiempo no fue fácil, cada vez es más difícil competir. Se viene viendo en el Mundial que todos los partidos son muy parejos y nadie te regala nada".

A pesar de los elogios recibidos por parte de figuras del deporte y de la prensa, el grupo mantiene la cautela de cara a los próximos cruces eliminatorios para avanzar hacia los 16avos de final. Para concluir su contacto con los medios, el diez argentino reafirmó el objetivo de la delegación en Norteamérica al asegurar que "Competiremos y lo intentaremos hasta donde nos dé".