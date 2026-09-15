Comprar un auto usado requiere algo más que mirar el modelo, el kilometraje y el precio. Antes de cerrar una operación, es importante revisar distintos componentes mecánicos que pueden anticipar problemas y gastos importantes después de la compra.

Una revisión básica permite detectar señales de desgaste, falta de mantenimiento o posibles averías. Estos son los ocho puntos que conviene controlar.

1. Aceite del motor

Hay que controlar tanto el nivel como el color del aceite. Si está demasiado oscuro, hay poco líquido o aparecen residuos extraños, puede ser una señal de mantenimiento deficiente.

2. Líquido refrigerante

Es importante observar el estado del refrigerante y buscar posibles pérdidas alrededor del depósito. Los cambios de color o signos de contaminación pueden advertir problemas que podrían provocar el sobrecalentamiento del motor.

3. Neumáticos

El desgaste de las cubiertas también puede revelar problemas. Si la huella aparece despareja, puede existir una falla de alineación, problemas de presión o incluso inconvenientes en la suspensión.

4. Frenos

Las pastillas y los discos deben ser revisados con atención. Ruidos al frenar, vibraciones en el pedal o un desgaste excesivo pueden anticipar una reparación costosa.

5. Pérdidas de líquidos

También hay que mirar debajo del vehículo y alrededor del motor. Las manchas o gotas de aceite, refrigerante u otros líquidos pueden indicar que existen pérdidas activas.

6. Batería y arranque

La batería debe revisarse para detectar corrosión en los terminales o daños visibles. Además, al encender el vehículo, el arranque debería ser firme y sin vacilaciones.

7. Humo y escape

Con el motor encendido, es recomendable observar el caño de escape. Humo extraño, óxido visible o ruidos fuera de lo habitual pueden ser indicios de problemas internos relacionados con la combustión.

8. Suspensión

Por último, se puede comprobar el comportamiento de la suspensión empujando el vehículo para observar cuánto rebota. Los golpes secos o ruidos durante la marcha pueden indicar desgaste de amortiguadores o bujes.

Revisar estos ocho puntos antes de comprar puede ayudar a detectar problemas que no siempre son visibles a simple vista y evitar que un vehículo aparentemente económico termine generando importantes gastos poco después de la operación.