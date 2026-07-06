La Justicia Federal de Córdoba avanza en la investigación de la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de vuelo de 42 años que falleció el sábado tras caer de una avioneta mientras realizaba una práctica con una alumna sobre una zona rural del departamento Río Segundo.

Bertazzo trabajaba desde hacía cuatro años como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba y, de acuerdo con el relato de la joven de 22 años que lo acompañaba, el hombre abrió la puerta del avión y se arrojó mientras la aeronave se encontraba en vuelo.

Según reconstruyó el director de la escuela, Eduardo Álvarez, el instructor había comenzado la jornada con total normalidad. Primero realizó un vuelo de reentrenamiento junto a un piloto con licencia, sin registrar inconvenientes. Más tarde inició una nueva práctica con una alumna que ya contaba con licencia de piloto privado, pero que aún tenía pocas horas de experiencia, por lo que debía volar acompañada por un instructor.

El hecho ocurrió mientras sobrevolaban la zona rural de Toledo. Siempre según el testimonio de la estudiante, Bertazzo le indicó que mantuviera el rumbo de la aeronave. Luego se quitó los auriculares, acomodó sus pertenencias, se desabrochó el cinturón de seguridad, abrió la puerta del Cessna C-150 y salió del avión.

Tras lo ocurrido, la joven envió un mensaje para alertar sobre la situación y logró mantener el control de la aeronave hasta aterrizar de manera segura, sin sufrir lesiones.

Al recibir el aviso, Álvarez despegó inmediatamente en otra aeronave para intentar localizar al instructor. Después de entre 15 y 20 minutos de búsqueda aérea encontró el lugar donde había caído Bertazzo y comunicó las coordenadas a las autoridades.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Patrulla Rural Centro y un servicio de emergencias. Sin embargo, cuando los profesionales de la salud llegaron al sitio solo pudieron constatar el fallecimiento del instructor.

La tragedia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de trabajo. Álvarez aseguró que nadie había observado comportamientos inusuales durante la jornada y recordó que, al llegar a la escuela, Bertazzo saludó con normalidad y realizó su primer vuelo sin inconvenientes.

El director explicó que la relación entre instructores y alumnos suele ser muy cercana desde el punto de vista profesional, pero afirmó que nadie detectó señales que anticiparan una situación de estas características. También señaló que, posteriormente, supieron que Bertazzo había recibido atención en un instituto neuropsiquiátrico, una situación que, según indicó, solo conocía su familia.

Bertazzo llevaba alrededor de diez años vinculado a Flying Parrot Córdoba, donde obtuvo sucesivamente las licencias que le permitieron desempeñarse como piloto comercial, piloto de transporte de línea aérea (PTLA) e instructor de vuelo. Además, había desarrollado parte de su carrera profesional en Chile.

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que tiene competencia en materia de incidentes aeronáuticos. Los investigadores trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.