Qué servicio tiene menos delay y cuál puede hacerte perder hasta medio minuto

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 ya comenzó y, además de organizar reuniones, preparar camisetas y definir dónde ver los partidos, muchos fanáticos buscan evitar una situación cada vez más frecuente: escuchar el grito de gol de los vecinos antes de verlo en pantalla.

La explicación está en el llamado "delay", el retraso que existe entre la acción que ocurre en el estadio y el momento en que llega al televisor, celular o computadora del espectador. Aunque para muchos pasa inadvertido, las diferencias entre los distintos sistemas de transmisión pueden alcanzar más de medio minuto.

Según las comparaciones realizadas entre las principales plataformas disponibles en Argentina, la televisión abierta continúa siendo la alternativa con menor demora para seguir los encuentros de la Copa del Mundo.

Las opciones más rápidas

La Televisión Digital Abierta (TDA), a través de señales como Telefe y la TV Pública, registra un retraso de entre 2,5 y 4 segundos respecto del tiempo real de juego. Se trata de la opción más cercana a la acción que ocurre en el estadio.

Muy cerca aparece el cable digital tradicional, utilizado por operadores que distribuyen señales deportivas en vivo. En estos casos, la demora suele ubicarse entre los 4 y los 5 segundos.

Estas alternativas siguen siendo las preferidas por quienes buscan seguir cada jugada sin el riesgo de enterarse de un gol por los festejos que llegan desde otras casas.

El streaming, el más afectado por las demoras

Las diferencias comienzan a ampliarse en los servicios que dependen de internet para transmitir los partidos.

Los sistemas satelitales presentan un retraso estimado entre 7 y 10 segundos, mientras que las plataformas IPTV, que utilizan decodificadores conectados a internet, pueden alcanzar entre 8 y 15 segundos de demora.

Las mayores diferencias aparecen en las aplicaciones de streaming para Smart TV, teléfonos celulares y computadoras. Servicios como DGO registran retrasos que oscilan entre 10 y 20 segundos, mientras que otras plataformas digitales y transmisiones web pueden superar los 30 segundos.

En esos casos, es habitual que los usuarios escuchen festejos, reciban notificaciones o vean publicaciones en redes sociales antes de que la jugada aparezca en sus pantallas.

Qué conviene para ver el Mundial

Especialistas coinciden en que quienes prioricen la inmediatez durante el Mundial 2026 deberían optar por la televisión abierta o el cable tradicional.

Más allá de la calidad de imagen y las comodidades que ofrecen las plataformas digitales, los sistemas de streaming requieren procesos adicionales de compresión, distribución y almacenamiento de datos que generan retrasos inevitables.

Con millones de personas conectadas simultáneamente durante los partidos más importantes de la Copa del Mundo, la diferencia entre un sistema y otro puede transformarse en varios segundos de ventaja o desventaja. Y en un torneo donde cada gol puede definir una clasificación, evitar el delay puede ser tan importante como elegir el mejor lugar para ver el partido.