Dejar un vaso con agua debajo de la cama antes de dormir es una práctica que se popularizó en distintas corrientes energéticas como el Feng Shui. Según estas creencias, el agua tendría la capacidad simbólica de absorber energías negativas del ambiente mientras la persona duerme, ayudando a generar un entorno más armonioso en el dormitorio.

En esta filosofía oriental, el dormitorio es considerado uno de los espacios más importantes del hogar porque está relacionado con el descanso, la salud y el equilibrio emocional. Por ese motivo, pequeños objetos o rituales cotidianos pueden utilizarse para mejorar la energía del ambiente.

La creencia sostiene que el vaso con agua funciona como una especie de “imán” que capta vibraciones negativas o energías densas que se acumulan durante el día. Al absorber esas cargas, se cree que el entorno queda más limpio energéticamente, lo que podría favorecer un sueño más profundo y reparador.

Algunas variantes del ritual recomiendan agregar sal gruesa al agua, ya que también se la asocia con la purificación y la protección. En ese caso, la mezcla actuaría como un elemento simbólico de limpieza energética del espacio donde se descansa.

Publicidad

Quienes practican este método aconsejan usar un vaso de vidrio transparente, llenarlo con agua antes de dormir y colocarlo debajo de la cama, preferentemente cerca de la cabecera. Al día siguiente, se sugiere tirar el agua fuera de la casa porque, según la creencia, habría absorbido las energías acumuladas durante la noche.

Más allá de estas interpretaciones, se trata de una práctica simbólica sin respaldo científico. Sin embargo, muchos especialistas señalan que incorporar rituales tranquilos antes de dormir puede ayudar a predisponer la mente al descanso y generar una sensación de calma en el ambiente.