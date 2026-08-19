Las redes sociales tienen su propio idioma y constantemente aparecen expresiones que pueden resultar difíciles de entender para quienes no pasan buena parte del día entre TikTok, Instagram o X. Una de las últimas que ganó terreno entre los más jóvenes es “farmear aura”, una frase que ya saltó de las pantallas a encuentros y competencias en espacios públicos.

Pero, ¿qué significa? La expresión combina dos conceptos. “Farmear” proviene del inglés to farm y se popularizó en los videojuegos para describir la acción de repetir determinadas tareas con el objetivo de acumular recursos, experiencia o puntos y hacer progresar a un personaje.

El “aura”, en cambio, tiene otro significado dentro del lenguaje de internet. No hace referencia a algo espiritual, sino a la presencia, seguridad, carisma, estilo o magnetismo que proyecta una persona.

Juntando ambos conceptos, “farmear aura” podría traducirse como hacer algo que permita ganar simbólicamente puntos de carisma o popularidad frente a los demás. Una respuesta ingeniosa, una mirada, una pose, mantener la calma en una situación complicada o protagonizar un momento considerado “épico” pueden servir para sumar aura.

¿Qué significa “+1000 de aura”?

A partir de esta lógica aparecieron comentarios como “+1000 de aura” o “perdió aura”, habituales en videos y memes.

La dinámica funciona como si cada persona tuviera un marcador invisible. Hacer algo considerado atractivo, seguro o espontáneo suma puntos; protagonizar una situación vergonzosa, intentar llamar la atención sin éxito o perder la compostura puede restarlos.

No existe, por supuesto, ninguna puntuación real. Es simplemente una forma humorística que utilizan principalmente los jóvenes para valorar determinadas actitudes.

De las redes a las calles

La tendencia fue un paso más allá durante 2026. Las llamadas “batallas de aura” comenzaron a aparecer en espacios públicos de países como Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Paraguay.

En estos encuentros, dos participantes se colocan frente a frente e intentan demostrar quién tiene mayor “aura” mediante caminatas, poses, gestos, bailes y referencias a memes o figuras conocidas.

El desafío está en mantener el personaje y la seriedad mientras el público reacciona. Los aplausos y gritos terminan funcionando como una especie de votación para determinar quién logró “farmear” más aura. Algunas competencias incluso incorporaron rondas eliminatorias, jurados y premios.

Así, una expresión surgida de la combinación entre videojuegos y cultura digital terminó convirtiéndose en una nueva forma de humor y competencia entre los integrantes de las generaciones más jóvenes.