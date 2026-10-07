En el último partido de la Selección Argentina, Lionel Messi y Steve Mounie protagonizaron una escena inolvidable durante el sorteo protocolar de capitanes. El referente del conjunto africano rompió con la rutina habitual de los banderines al acercarle al astro rosarino una pequeña estatua, una flor fresca y una carta firmada por todos los integrantes de su plantel.

Aquel detalle despertó de inmediato la curiosidad del público en las plataformas digitales por conocer la historia oculta de la pieza entregada. Aquella pequeña obra de arte es la réplica exacta de la Amazona de Benín, una estructura imponente que homenajea a las antiguas luchadoras del reino de Dahomey.

Dicha obra arquitectónica real alcanza una altura de 30 metros y está ubicada en la zona central de Cotonú, la urbe más relevante del territorio beninés. Aquellas legendarias combatientes conformaron un batallón femenino caracterizado por su temperamento temible, su organización militar impecable y un coraje insuperable frente a los invasores.

A lo largo del siglo XIX, más de 6000 mujeres integraron esa tropa militar destinada a defender con la vida el suelo patrio ante el avance de las tropas coloniales enemigas. "El regalo representa la valentía y la lealtad de nuestro pueblo hacia una figura legendaria del deporte mundial", explicaron desde la comitiva del país africano tras el pitazo final.

El gesto trascendió el plano deportivo para transformarse en un reconocimiento de alto valor simbólico para la carrera del Diez argentino. La entrega de la estatuilla consagró un momento histórico en la jornada de despedida del mejor jugador de todos los tiempos ante la mirada atenta de miles de espectadores.