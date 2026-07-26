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Qué son Copero y El Ídolo, los juegos de fútbol que son furor en redes
POR REDACCIÓN
El furor por el fútbol que dejó el Mundial 2026 encontró un nuevo escenario en internet. En los últimos días, Copero y El Ídolo, el modo carrera de la aplicación Potrero, se convirtieron en dos de los juegos más compartidos en redes sociales, donde usuarios publican capturas de sus carreras ficticias, comparan logros y desafían a sus amigos a superar sus estadísticas.
Aunque ambos tienen una mecánica similar, cada uno propone una experiencia distinta: crear un futbolista desde sus primeros pasos y tomar decisiones que definirán su futuro profesional.
Qué es Copero
Copero nació como una plataforma para consultar resultados, posiciones y estadísticas de distintas competencias de fútbol. Sin embargo, en las últimas semanas ganó popularidad gracias a "Convertite en leyenda", un minijuego gratuito que simula la carrera de un futbolista.
El usuario comienza diseñando a su jugador: puede elegir nombre, nacionalidad, posición, número de camiseta y pierna hábil. A partir de allí, el sistema presenta una serie de decisiones que influyen en la evolución del personaje.
Durante la carrera aparecen situaciones como:
- Elegir entre distintos clubes.
- Aceptar o rechazar préstamos.
- Definir entrenamientos.
- Manejar lesiones.
- Cuidar la alimentación.
- Resolver conflictos deportivos o extradeportivos.
Cada elección modifica el rendimiento del futbolista y puede llevarlo a conquistar ligas, copas internacionales, Balones de Oro o incluso fracasar antes de alcanzar la élite. Al finalizar, el juego muestra un resumen con clubes, goles, asistencias, títulos, partidos con la selección y el valor máximo de mercado alcanzado.
El Ídolo, la propuesta de Potrero
La otra gran sensación del momento es El Ídolo, un modo carrera incorporado recientemente a la aplicación Potrero, especializada en resultados y estadísticas de fútbol.
En este caso, la historia comienza a los 16 años en un club de la Primera Nacional argentina. El objetivo es progresar mediante buenas actuaciones, fichar por equipos más importantes, disputar clásicos, ganar títulos y llegar a la Selección.
La aplicación también incorpora un ranking para comparar el desempeño con otros usuarios y completar la experiencia en pocos minutos, una de las claves que explican su viralización.
¿Por qué se volvieron virales?
El éxito de ambos juegos radica en una fórmula simple: partidas cortas, decisiones aleatorias y resultados diferentes en cada intento. Eso hace que los usuarios repitan la experiencia varias veces para conseguir una carrera perfecta y luego compartan el desenlace en plataformas como X, Instagram o TikTok.
Además, el auge llegó apenas finalizado el Mundial 2026, cuando el interés por el fútbol seguía en niveles muy altos. Influencers y creadores de contenido comenzaron a publicar sus simulaciones, impulsando un efecto multiplicador que convirtió a Copero y El Ídolo en dos de los fenómenos virales del momento.
Dato
Tanto Copero como Potrero son plataformas informativas dedicadas al fútbol que incorporaron estos modos interactivos como un complemento a sus servicios de resultados, estadísticas y calendarios. Ninguno de los dos requiere consolas ni descargas pesadas: pueden jugarse desde un navegador o una aplicación móvil, lo que facilitó su rápida difusión entre los aficionados.