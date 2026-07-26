Qué son Copero y El Ídolo, los juegos de fútbol que son furor en redes

El furor por el fútbol que dejó el Mundial 2026 encontró un nuevo escenario en internet. En los últimos días, Copero y El Ídolo, el modo carrera de la aplicación Potrero, se convirtieron en dos de los juegos más compartidos en redes sociales, donde usuarios publican capturas de sus carreras ficticias, comparan logros y desafían a sus amigos a superar sus estadísticas.

Aunque ambos tienen una mecánica similar, cada uno propone una experiencia distinta: crear un futbolista desde sus primeros pasos y tomar decisiones que definirán su futuro profesional.

Qué es Copero

Copero nació como una plataforma para consultar resultados, posiciones y estadísticas de distintas competencias de fútbol. Sin embargo, en las últimas semanas ganó popularidad gracias a "Convertite en leyenda", un minijuego gratuito que simula la carrera de un futbolista.

El usuario comienza diseñando a su jugador: puede elegir nombre, nacionalidad, posición, número de camiseta y pierna hábil. A partir de allí, el sistema presenta una serie de decisiones que influyen en la evolución del personaje.

Durante la carrera aparecen situaciones como:

Elegir entre distintos clubes.

Aceptar o rechazar préstamos.

Definir entrenamientos.

Manejar lesiones.

Cuidar la alimentación.

Resolver conflictos deportivos o extradeportivos.

Cada elección modifica el rendimiento del futbolista y puede llevarlo a conquistar ligas, copas internacionales, Balones de Oro o incluso fracasar antes de alcanzar la élite. Al finalizar, el juego muestra un resumen con clubes, goles, asistencias, títulos, partidos con la selección y el valor máximo de mercado alcanzado.

El Ídolo, la propuesta de Potrero

La otra gran sensación del momento es El Ídolo, un modo carrera incorporado recientemente a la aplicación Potrero, especializada en resultados y estadísticas de fútbol.

En este caso, la historia comienza a los 16 años en un club de la Primera Nacional argentina. El objetivo es progresar mediante buenas actuaciones, fichar por equipos más importantes, disputar clásicos, ganar títulos y llegar a la Selección.

La aplicación también incorpora un ranking para comparar el desempeño con otros usuarios y completar la experiencia en pocos minutos, una de las claves que explican su viralización.

¿Por qué se volvieron virales?

El éxito de ambos juegos radica en una fórmula simple: partidas cortas, decisiones aleatorias y resultados diferentes en cada intento. Eso hace que los usuarios repitan la experiencia varias veces para conseguir una carrera perfecta y luego compartan el desenlace en plataformas como X, Instagram o TikTok.

Además, el auge llegó apenas finalizado el Mundial 2026, cuando el interés por el fútbol seguía en niveles muy altos. Influencers y creadores de contenido comenzaron a publicar sus simulaciones, impulsando un efecto multiplicador que convirtió a Copero y El Ídolo en dos de los fenómenos virales del momento.

Dato

Tanto Copero como Potrero son plataformas informativas dedicadas al fútbol que incorporaron estos modos interactivos como un complemento a sus servicios de resultados, estadísticas y calendarios. Ninguno de los dos requiere consolas ni descargas pesadas: pueden jugarse desde un navegador o una aplicación móvil, lo que facilitó su rápida difusión entre los aficionados.