Qué son las huertas hidropónicas y cómo funciona este cultivo sin tierra

Las huertas hidropónicas se consolidan como una alternativa cada vez más utilizada para producir alimentos sin necesidad de tierra. El sistema se basa en el crecimiento de las plantas a través de una solución de agua enriquecida con nutrientes, que aporta los minerales esenciales para su desarrollo.

A diferencia de los cultivos tradicionales, las raíces no se encuentran en el suelo. En algunos casos permanecen directamente en el agua y, en otros, se sostienen mediante materiales inertes como fibra de coco, perlita, lana de roca o arcilla expandida. De esta manera, las plantas reciben de forma controlada todo lo necesario para crecer.

El funcionamiento de la hidroponía se apoya en tres factores clave: el suministro constante de agua, la incorporación de nutrientes y la oxigenación de las raíces. Gracias a este proceso, los cultivos pueden absorber de manera más eficiente los elementos que necesitan para desarrollarse.

Entre las principales ventajas de este método aparece el ahorro de agua, que puede ser significativamente menor en comparación con algunos sistemas agrícolas convencionales. Además, permite producir alimentos en superficies reducidas, favorece un crecimiento uniforme y disminuye la presencia de malezas.

Sin embargo, también presenta desafíos. La instalación inicial suele requerir una inversión superior a la de una huerta tradicional y demanda un monitoreo permanente de la calidad del agua y de los nutrientes. Además, cualquier falla en el sistema puede afectar rápidamente a los cultivos.

Las huertas hidropónicas se utilizan tanto en hogares como en emprendimientos agrícolas de mayor escala. Entre los cultivos más frecuentes se encuentran la lechuga, la acelga, la espinaca, la rúcula, la albahaca, el perejil, la frutilla, el tomate y el pepino. Su expansión responde, en gran medida, a la necesidad de optimizar recursos y producir alimentos en lugares donde el suelo fértil o el agua son limitados.