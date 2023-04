¿Qué sucedió? El mejor amigo de Dani Alves reveló información importante de su caso

Tras lo que habría sucedido con Dani Alves y una joven en un local bailable, su futuro es una incógnita. Luego de la denuncia de abuso sexual en su contra, la que habría sido el 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona, el brasileño continúa tras las rejas. Por ello, Bruno Brasil, el mejor amigo del exjugador del Culé, decidió salir a hablar con la prensa y dar más detalles de lo que habría pasado.

"Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", fue lo que partió diciendo Brasil, de acuerdo con las declaraciones que presentó el comunicador Carlos Quílez en Y Ahora Sonsoles. Cabe resaltar que este es uno de los programas que más cerca se mostró de todos los protagonistas de el polémico caso.

Publicidad

Por otra parte, Bruno expresó sobre Dani Alves: "Además, recuerdo que en un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él. Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos. Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo, ella me dio un give me 5 (choque de manos) y su prima un beso en la mejilla".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Más revelaciones sobre Dani Alves

"Estas son las declaraciones. Veremos si son estrictamente acogibles a la realidad cuando tengamos la oportunidad de ver las imágenes del vídeo que ya constan en el sumario del juzgado que investiga a Dani Alves", cerró Quílez. Sin dudas, la situación del reconocido futbolista brasileño preocupa mucho en su entorno, más aún con las duras pruebas que habría en su contra.

Para sentenciar, según lo que ha informado el periódico Mundo Deportivo, Dani Alves "reiterará la idea de que las relaciones sexuales fueron consentidas por parte de la joven. Para ello, volverá a apoyarse en las imágenes de las cámaras de seguridad del local que muestran cómo ella entró dos minutos más tarde al baño, de ‘motu proprio’". Esto sería clave a la hora de saber qué sucedió realmente.