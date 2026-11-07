Los créditos hipotecarios volvieron a crecer en Argentina durante octubre y abrieron nuevas expectativas para las familias que buscan acceder a una vivienda propia. Sin embargo, para los sanjuaninos, conseguir un préstamo de $50 millones a 20 años en el Banco Nación requiere acreditar ingresos netos cercanos a $1.515.000 mensuales, según una simulación realizada con las condiciones publicadas por la entidad.

El financiamiento hipotecario aumentó 3% real durante octubre, de acuerdo con un informe de la consultora LCG basado en datos del Banco Central. El crecimiento se produjo mientras el conjunto de los créditos en pesos avanzó 1%, aunque los especialistas advirtieron que todavía no puede hablarse de una recuperación sostenida.

La situación cobra relevancia en San Juan, donde el sector inmobiliario había comenzado a registrar mayor movimiento durante los primeros meses de 2026. Según informó anteriormente DIARIO HUARPE, las viviendas más buscadas mediante financiamiento se encontraban en una franja de entre US$60.000 y US$120.000.

Cuánto hay que ganar para solicitar un crédito hipotecario

El Banco Nación ofrece créditos hipotecarios UVA con una tasa fija del 6,7% anual para quienes acreditan sus haberes en la entidad y compran una vivienda única y permanente, siempre que cumplan las condiciones de valor de la propiedad.

Como ejemplo, para solicitar $50 millones a 20 años, la primera cuota estimada sería de $378.700, sin incluir el seguro de incendio ni otros gastos. Dado que el banco establece un límite del 25% de los ingresos netos para el pago de la cuota, el solicitante debería demostrar aproximadamente $1.515.000 mensuales.

Si el mismo préstamo se extendiera a 30 años, la cuota inicial estimada bajaría a $322.600 y el ingreso necesario rondaría los $1.291.000. La diferencia es que un plazo más largo implica pagar intereses durante más tiempo.

En ambos casos se trata de cálculos orientativos. La aprobación depende de la evaluación crediticia, las deudas existentes, los ingresos comprobables y las condiciones del inmueble.

Qué ofrece el Banco San Juan para comprar una vivienda

El Banco San Juan también dispone de una línea hipotecaria UVA que permite financiar hasta el 75% del menor valor entre el precio de compra y la tasación de una vivienda.

En su página oficial anuncia una tasa preferencial del 7,5% anual más UVA para clientes que acreditan sus haberes, con plazos de entre 15 y 20 años. Sin embargo, las condiciones legales publicadas establecen una vigencia hasta el 31 de octubre de 2026, por lo que debe confirmarse su continuidad durante noviembre.

La entidad contempla, según el segmento, que la cuota alcance hasta el 30% de los ingresos y permite sumar los de un cónyuge o conviviente. También exige una evaluación de la capacidad de pago y de la propiedad que se utilizará como garantía.

Cuánto dinero se necesita tener ahorrado

Un aspecto fundamental para acceder a estos préstamos es que los bancos no necesariamente financian la totalidad de la vivienda.

Si una propiedad cuesta $66.700.000 y la entidad financia el 75%, la familia deberá aportar aproximadamente $16.700.000 de sus ahorros para completar la compra.

A ese importe se suman los gastos de escrituración, impuestos, seguros y otros costos de la operación que correspondan. Por eso, reunir los ingresos mensuales exigidos no garantiza por sí solo la posibilidad de comprar una casa.

Los créditos UVA crecen, pero siguen los riesgos

Los préstamos hipotecarios UVA se actualizan mediante una unidad de valor vinculada a la inflación. Esto significa que, aunque la tasa de interés pactada sea fija, la cuota expresada en pesos y el capital adeudado pueden aumentar.

El Banco Nación ofrece, para determinados clientes, la posibilidad de contratar una protección adicional que permite limitar la evolución mensual de la cuota según el índice salarial. Esta alternativa tiene un costo extra.

Por su parte, LCG advirtió que la elevada morosidad y el costo del financiamiento siguen condicionando la recuperación del crédito.

Para las familias sanjuaninas, el desafío continúa siendo doble: reunir los ahorros necesarios para ingresar al mercado inmobiliario y contar con ingresos suficientes para sostener cuotas que se actualizan durante años.