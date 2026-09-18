Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el Sanatorio Mater Dei, luego de haber recibido el alta médica apenas cinco días atrás. La conductora, de 99 años, ingresó por la guardia del centro de salud y quedó bajo cuidados médicos.

Según informó TN, Mirtha se encontraba bien durante la mañana, pero comenzó a sentirse mal al mediodía y decidió regresar al mismo sanatorio donde había permanecido internada días atrás. La noticia se encuentra en desarrollo.

Qué tiene Mirtha Legrand

La nueva internación se produce después de un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal que había obligado a la conductora a permanecer internada durante varios días.

Durante su primera internación, Mirtha había sido atendida por una bronquitis y quedó bajo control médico para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente. Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta el domingo 13 de septiembre y regresó a su casa para continuar con la recuperación.

De acuerdo con información difundida por Noticias Argentinas, su situación habría empeorado debido a una recaída gripal. Sin embargo, por el momento no se difundió un nuevo parte médico oficial que precise su diagnóstico actual ni la evolución del cuadro.

Volvió al sanatorio a pocos días del alta

La nueva internación ocurrió menos de una semana después de que Mirtha dejara el Mater Dei. En los últimos días había continuado su recuperación en su domicilio y todavía no había retomado las grabaciones de sus programas.

Antes de conocerse la nueva internación, desde su entorno habían señalado que la conductora se encontraba de buen ánimo, aunque continuaba con tos y debía mantener reposo.

La familia había agradecido anteriormente al personal del Mater Dei por la atención recibida durante su primera internación.