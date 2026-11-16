Juan Ariel Aguilera tiene 56 años, es peluquero y vivió toda su vida en Angaco. Durante las mañanas trabaja en una peluquería de la Galería Estornell y por las tardes continúa su actividad en el departamento. Pero cuando termina su jornada laboral, todavía le queda tiempo para otra tarea: desde hace 11 años dedica sus esfuerzos a acompañar a las familias más vulnerables de su comunidad.

Es el presidente de “Que todos seamos uno”, un grupo solidario que comenzó con 18 amigos y que actualmente cuenta con 10 integrantes activos. La iniciativa nació junto al sacerdote Andrés Riveros y, con el paso del tiempo, construyó una red de asistencia para niños, adultos mayores y familias de distintos sectores rurales de Angaco.

La organización sostiene dos merenderos desde hace aproximadamente siete años y colabora con un tercero desde hace cuatro. Además, realiza campañas de asistencia alimentaria durante fechas especiales, como Navidad y Reyes. Para la entrega del 24 de diciembre trabajan junto al hospital, agentes sanitarios y la Iglesia, que colaboran para identificar a los hogares que necesitan ayuda.

Las donaciones incluyen pan casero, gaseosas, pan dulce, mercadería, verduras y pollo. La cantidad de alimentos se organiza de acuerdo con los integrantes de cada familia. El trabajo se financia principalmente con aportes de clientes, amigos y vecinos que colaboran con dinero, alimentos y juguetes.

“Nosotros hemos visto muchas necesidades porque andamos por todos lados y vemos lo que pasa la gente. A raíz de eso nos juntamos y decidimos hacer esto tan bonito de ayudar”, contó Aguilera.

Una de las iniciativas más recientes del grupo apunta a ofrecer alternativas a niños y adolescentes frente a los riesgos del consumo de drogas y alcohol. Bajo el proyecto de “sacar a los chicos de la calle”, organizan campeonatos de fútbol, viajes y encuentros recreativos.

Para ampliar la propuesta consiguieron el acompañamiento de referentes deportivos de la Universidad Nacional de San Juan. La iniciativa incluye charlas destinadas a los chicos sobre educación, deporte y prevención de adicciones, además de encuentros con los padres para escuchar sus inquietudes y fortalecer el acompañamiento familiar.

En una de las actividades trasladaron a 130 niños hasta el camping universitario. Aguilera considera que el deporte permite reunir a muchos chicos y generar espacios de pertenencia y contención.

También organizan viajes para que conozcan distintos lugares de la provincia. Entre las experiencias realizadas figuran visitas al Teatro del Bicentenario, la Catedral, el cine y paseos a Barreal.

Una anécdota resume el impacto de estas acciones. Durante una salida, un niño no quería comer la hamburguesa que le habían entregado. Cuando Ariel le preguntó qué ocurría, descubrió que quería guardarla para llevarles a sus hermanos porque pensaba que no tendría otra comida durante el día.

Un premio para construir baños en Angaco

Si gana los $10.000.000 del Sanjuanino Solidario 2026, Aguilera tiene un objetivo concreto: construir baños para familias del departamento que todavía utilizan letrinas.

La propuesta surgió de conversaciones con representantes de la Iglesia y de la Universidad. El proyecto contempla la participación de arquitectos e ingenieros para planificar las obras, realizar los pozos y construir las instalaciones sanitarias con asesoramiento técnico.

Después de 11 años de trabajo, Aguilera reconoce que sostener esta tarea requiere tiempo, esfuerzo y el acompañamiento de quienes colaboran. Incluso pensó en dejar la presidencia del grupo, pero decidió continuar porque todavía hay necesidades por atender. “Hay veces que las mamás se largan a llorar porque no tenían para darle de comer a los chicos. Es muy gratificante sentir ese cariño”, relató.

Cómo votar por Juan Ariel Aguilera

Si querés ayudar a Que todos seamos uno, podés votar su proyecto ingresando a https://www.diariohuarpe.com/sanjuaninosolidario.

Además, al hacer clic en el banner de votación que acompaña esta nota, serás dirigido directamente a la página para emitir tu voto.