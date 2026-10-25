Qué ver en Netflix: la miniserie de 4 episodios que te mantendrá enganchado

Una llamada telefónica puede ser suficiente para destruir la tranquilidad de una familia. Eso le sucede a Hélène Berg en Una madre perfecta, la miniserie francesa que transforma una acusación de asesinato en una búsqueda desesperada por demostrar la inocencia de su hija, mientras salen a la luz secretos capaces de cambiarlo todo. En esta historia actúan Julie Gayet, Tomer Sisley y Eden Ducourant bajo la dirección del proyecto audiovisual.

La protagonista vive en Berlín junto a su familia hasta que recibe una noticia que la obliga a viajar de urgencia a París. Anya, su hija mayor, fue detenida como sospechosa del asesinato de un joven. Convencida de que la adolescente no pudo cometer semejante crimen, Hélène decide involucrarse personalmente para encontrar respuestas y esclarecer los hechos ocurridos.

Lejos de quedarse al margen, la mujer comienza a investigar por su cuenta y recurre a Vincent, un abogado con quien compartió una historia sentimental en el pasado. El reencuentro entre ambos resulta clave para avanzar en el caso judicial, al tiempo que introduce conflictos personales que se mezclan con la urgencia absoluta de la investigación policial.

Sin embargo, cuanto más intenta demostrar que Anya es inocente, más aparecen elementos que ponen en duda sus certezas previas. Los testimonios, las pruebas y las circunstancias del crimen empiezan a mostrar contradicciones complejas, obligando a Hélène Berg a enfrentarse a una posibilidad que jamás había contemplado sobre su entorno íntimo y familiar.

La producción de streaming se destaca por combinar el suspenso policial con un drama familiar que plantea interrogantes sobre la confianza y los límites de la protección materna. En lugar de ofrecer respuestas inmediatas, la historia modifica progresivamente la percepción de los personajes principales y mantiene abierta la duda sobre quién dice la verdad.

El elenco está encabezado por los talentosos Julie Gayet, Tomer Sisley y Eden Ducourant, quienes interpretan con solidez a Hélène, Vincent y Anya, respectivamente. La ficción está basada en la novela The Perfect Mother, escrita por Nina Darnton, y fue estrenada originalmente en el año 2022 para la pantalla.

Con cuatro episodios de aproximadamente 45 minutos de duración cada uno, Una madre perfecta ofrece una propuesta breve que combina crimen, secretos y giros narrativos. Disponible en la plataforma, la miniserie pone sobre la mesa una pregunta inquietante sobre los límites del amor filial y la justicia en la sociedad moderna actual.