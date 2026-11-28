Una escena que parecía sacada de una película de suspenso quedó registrada en la zona del Castillito, en San Juan. Un grupo de personas quedó atrapado por un aluvión y, mientras buscaba un lugar para resguardarse, filmó la impactante tormenta que se desató en el lugar, con lluvia intensa, rayos, truenos y fuertes ráfagas de viento.

Las imágenes, tomadas hace algunos días y compartidas por un usuario en las redes sociales, muestran la dimensión del fenómeno meteorológico y las condiciones que debieron atravesar quienes se encontraban en ese sector. El registro no tardó en generar reacciones por la fuerza de la tormenta y el escenario que se observa en el video.

La creciente sorprendió al grupo, que debió permanecer bajo resguardo mientras las condiciones climáticas complicaban la circulación y la posibilidad de abandonar el lugar con seguridad.

Una noche de tormentas que complicó a varios departamentos

El episodio se produjo en el marco del fuerte temporal que afectó a San Juan durante la noche del jueves 26 de noviembre. Las intensas lluvias y descargas eléctricas provocaron inconvenientes en distintos puntos de la provincia y dejaron alrededor de 60 viviendas afectadas en Rivadavia, Chimbas, Ullum y Pocito.

Uno de los sectores más comprometidos fue Marquesado, donde unas 50 familias recibieron asistencia por el ingreso de agua en sus casas. También hubo vecinos autoevacuados en Ullum y Albardón, además de caída de granizo y calles anegadas.

En Capital se registraron complicaciones por la acumulación de agua en distintas arterias, mientras que en el Lote Hogar 62 se produjo el desborde de un canal.

Crecientes y cortes de tránsito por el temporal

En Pocito, las importantes crecientes obligaron a interrumpir la circulación sobre calle 13. Los equipos municipales y de Protección Civil trabajaron para contener las consecuencias de las lluvias y evitar situaciones de mayor riesgo.

Pese a los inconvenientes registrados, los reportes oficiales no informaron heridos de gravedad como consecuencia del temporal.