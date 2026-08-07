Un sujeto de 43 años fue detenido este jueves al mediodía en Capital luego de intentar sustraer elementos del interior de un automóvil estacionado. La maniobra fue advertida por vecinos que lograron impedir su fuga al dejarlo encerrado dentro del vehículo hasta la llegada de la Policía. El sospechoso quedó vinculado a una causa por hurto simple en grado de tentativa, en el marco del procedimiento especial de Flagrancia.

El episodio ocurrió alrededor de las 11:39 sobre calle Urquiza, entre Laprida y Rivadavia, en Capital. Un llamado al Cisem alertó a los efectivos de la División Comando Urbano sobre una aprehensión civil en el lugar, donde varias personas mantenían reducido a un hombre que había sido sorprendido cuando intentaba robar efectos de un automóvil.

El sujeto que los vecinos encerraron en el auto fue vinculado a una causa de Flagrancia.

Al arribar, el personal policial observó a cuatro personas rodeando un Chevrolet Corsa gris. En el interior del vehículo permanecía el sospechoso, quien se encontraba visiblemente alterado e intentaba salir para escapar.

De acuerdo con el relato de los testigos, el hombre había logrado abrir el automóvil y comenzó a revisar el interior con la intención de sustraer un matafuego y otros elementos. Sin embargo, antes de concretar el robo, fue descubierto por personas que se encontraban en las inmediaciones.

Los presentes reaccionaron de inmediato y consiguieron dejar al sospechoso encerrado dentro del habitáculo del vehículo, frustrando así la maniobra delictiva. Mientras aguardaban la llegada del móvil policial, uno de los vecinos decidió retirarse del lugar al manifestar que no quería tener inconvenientes con el acusado.

Parte de los objetos que el detenido intentó sustraer de adentro del auto.

Los efectivos identificaron al aprehendido como Eduardo Alberto Darío Pereyra Cobarrubia, de 43 años, domiciliado en el barrio Los Toneles, en Chimbas.

Tras controlar la situación, el personal policial mantuvo comunicación con el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, Pereyra Cobarrubia quedó formalmente aprehendido y vinculado al Legajo N.º 24/26, caratulado como "Hurto simple en grado de tentativa". La investigación continuará para determinar las circunstancias en las que el acusado logró acceder al vehículo y si actuó solo o contó con algún tipo de apoyo.