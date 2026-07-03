Quedó atrapado en un ventilete cuando quiso robar y fue rescatado por bomberos

En el vecindario de Villa Ramos, en Chimbas, un hombre vivió una jornada que difícilmente olvidará luego de quedar atrapado en una abertura mínima. El individuo detectó un ventilete en el baño de una vivienda y consideró que era el punto ideal para ingresar sin ser notado. Con el objetivo de ganar espacio y deslizarse con mayor facilidad, decidió quitarse la remera y el abrigo antes de introducirse en el hueco de la pared.

La maniobra no resultó según lo planeado y el sujeto quedó inmovilizado a la altura del pecho. Sin margen de movimiento para entrar a la casa o volver al exterior, se encontró preso en una trampa de cemento.

Agotado por el esfuerzo físico y ante la imposibilidad de liberarse por sus propios medios, el hombre tuvo que dejar de lado el silencio y comenzó a gritar con desesperación para solicitar asistencia.

El pedido de ayuda alertó a los vecinos y derivó en la intervención de una dotación del Cuartel de Bomberos de Rawson. Los especialistas trabajaron en el lugar hasta que consiguieron destrabar al implicado, quien resultó ileso tras el incidente. No obstante, al salir del ventilete fue recibido por agentes de la Policía, quienes lo trasladaron para quedar a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.