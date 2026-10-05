Queen no volverá a salir de gira de la manera tradicional, según confirmó Brian May en una entrevista con The Times. El guitarrista, de 79 años, explicó que después de cinco décadas de conciertos considera que llegó el momento de priorizar otros aspectos de su vida.

“Hace 18 meses decidí que no quería volver a salir de gira”, contó May, quien recordó que una situación familiar durante una gira por Estados Unidos terminó de convencerlo de cambiar sus prioridades.

El músico señaló que disfruta tocar y viajar, pero que las giras implican resignar parte de su libertad. También mencionó a su esposa, sus nietos y sus proyectos relacionados con la astrofísica como algunos de los motivos para no retomar ese ritmo de trabajo.

“Quizás 50 años sean suficientes”, sostuvo May al referirse al recorrido de Queen por los escenarios.

Una experiencia inmersiva en Las Vegas

Aunque el final de las giras no significa necesariamente el retiro definitivo de Queen de los grandes espectáculos, May reveló que junto a sus compañeros evalúan una alternativa.

La banda analiza desarrollar una propuesta inmersiva en el Sphere de Las Vegas, basada en nuevas tecnologías. El guitarrista la definió como una experiencia que podría explorar nuevas formas de combinar música, imagen y escenario.

May aclaró que el proyecto todavía genera dudas, especialmente por el uso de inteligencia artificial. La intención sería crear un espectáculo diferente al formato tradicional de una gira.

El regreso de un concierto histórico

Mientras Queen define su futuro, la banda se prepara para el lanzamiento de una nueva película sobre uno de sus conciertos más recordados.

Este miércoles llegará a los cines una restauración en 4K del histórico recital que Queen ofreció en Budapest en 1986. El espectáculo reunió a 80.000 personas en el People’s Stadium y tuvo a Freddie Mercury como una de sus principales figuras.

La película recuperará aquel show cuatro décadas después de su realización y llegará también a salas IMAX. El lanzamiento coincide con un momento particular para la banda, que mira hacia nuevas formas de presentarse ante el público sin regresar al formato de las grandes giras.