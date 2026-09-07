“Queremos que la literatura circule”: así será la gran suelta de libros en San Juan

Este martes 8 de septiembre, el cruce de las peatonales de San Juan será escenario de una jornada dedicada a promover la lectura y acercar distintas propuestas culturales a los vecinos. La actividad tendrá como eje una gran suelta de libros, que pondrá cientos de ejemplares a disposición del público, pero además contará con muestras y actividades de los talleres de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan.

La jornada se desarrollará de 9:30 a 12:30 y será organizada de manera conjunta por el Gobierno de San Juan, bibliotecas populares, la Universidad Nacional de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Participarán, entre otras instituciones, la Biblioteca Pública Provincial Franklin Rawson, la Biblioteca Municipal Guido Delfín Barren y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

Según explicó Federico, uno de los responsables de la propuesta, se trata de la suelta de libros más grande del año, producto de la articulación entre las instituciones y de las donaciones que se reciben durante todo el año.

“Nos importa y nos interesa que la literatura circule y estar, a través de las muchísimas actividades que hacemos, fomentando la lectura en los sanjuaninos”, señaló.

Libros para descubrir

Uno de los atractivos de la propuesta será la modalidad de entrega. Los ejemplares estarán envueltos, por lo que quienes se acerquen no sabrán de antemano qué libro les tocará.

La dinámica ya había sido utilizada en una suelta realizada en la Celda Histórica de San Martín, donde se entregaron 200 ejemplares. Para esta nueva edición habrá novelas, cuentos, poesía y textos científicos, aunque desde la organización anticiparon que predominarán las novelas.

Los asistentes podrán llevarse más de un ejemplar, debido a la cantidad de material reunido para la jornada.

Los libros que forman parte de estas campañas provienen de donaciones de particulares y bibliotecas. Desde la organización aclararon que no se trata de ejemplares deteriorados, sino de material que se encuentra en buen estado y en condiciones para continuar circulando.

La iniciativa forma parte de una política de promoción de la lectura que se viene desarrollando desde el comienzo de la actual gestión provincial. Para facilitar las donaciones, se reciben libros en la sede ubicada en Las Heras y 25 de Mayo y, cuando se trata de grandes cantidades, se dispone de vehículos para retirarlos.

Una jornada con talleres municipales

La suelta de libros estará acompañada por distintas propuestas de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. La Secretaría correspondiente instalará un espacio informativo donde los vecinos podrán conocer las actividades disponibles, consultar horarios y lugares y también interiorizarse sobre las posibilidades de inscripción.

Durante la jornada se realizarán demostraciones de distintos talleres, entre ellos ajedrez, danza contemporánea, danza para adultos mayores, pintura y macramé. También se promocionará el nuevo taller de murga, que comenzará próximamente en el barrio del Carmen.

La propuesta busca mostrar parte de la oferta cultural que la Municipalidad desarrolla en distintos espacios, como uniones vecinales, la Estación San Martín y centros de jubilados.

Cerca de 20 talleres para distintos públicos

Desde el municipio señalaron que actualmente funcionan cerca de 20 talleres, destinados a diferentes edades y con disciplinas variadas. Entre las propuestas se encuentran yoga, pintura, reciclado, danzas folklóricas para niños y adultos mayores, danzas árabes, danza contemporánea, guitarra, percusión y ajedrez, además del próximo taller de murga.

La oferta se distribuye en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de acercar las actividades a los vecinos y responder a las demandas de los diferentes barrios. La jornada de este martes permitirá así combinar la promoción de la lectura con la difusión de las actividades culturales municipales, en una propuesta abierta y gratuita en pleno centro de la ciudad.