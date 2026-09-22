La muerte de Alan Joel Lucero, el joven de 23 años que sufrió un grave siniestro laboral este martes en Rawson, generó dolor entre sus familiares y allegados. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse mensajes de despedida para el trabajador que perdió la vida luego de caer desde unos siete metros de altura.

Alan trabajaba en Grúas San Blas y al momento del hecho se encontraba realizando, junto a otros operarios, tareas de desmonte de una antena sobre el tinglado de un galpón. De acuerdo con la información oficial de Fiscalía, pisó un tragaluz que cedió y cayó al vacío.

Tras conocerse su fallecimiento, hermana del joven utilizó sus redes sociales para despedirlo con una fotografía y unas palabras que reflejaron el dolor de la familia. “Hermano mío, te fuiste trabajando, mi guapo, el que tenía mil sueños por cumplir”, expresó.

El mensaje comenzó a circular durante la tarde y permitió conocer otro costado de la víctima, más allá del siniestro que terminó con su vida: el de un joven de apenas 23 años cuya muerte ocurrió mientras cumplía con su jornada laboral.

Cómo ocurrió el siniestro

El hecho ocurrió alrededor de las 12 en un predio de Rawson alquilado por Grúas San Blas S.A. Mientras Alan trabajaba sobre el tinglado de un galpón, un tragaluz cedió y provocó que cayera desde una altura aproximada de siete metros.

Como consecuencia del impacto sufrió graves lesiones y fue trasladado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Pese a las maniobras realizadas por los profesionales médicos, falleció horas después.

La UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias del hecho. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Policía Científica, mientras que también se dispuso la realización de la autopsia.