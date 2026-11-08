Quién era Anabel Albornoz, la docente que murió en Valle Fértil

La muerte de Anabel Sonia Albornoz provocó conmoción entre quienes conocieron su trayectoria como docente y su compromiso con las comunidades más alejadas de San Juan. La mujer de 52 años falleció durante la mañana del sábado en un siniestro vial ocurrido en Valle Fértil. Además de su trabajo en las aulas, construyó una historia marcada por la solidaridad, la vocación de servicio y la capacidad de reinventarse frente a las dificultades.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:50 sobre la Ruta Provincial 510, a unos ocho kilómetros al sur de la localidad de Marayes. Según la información del Ministerio Público Fiscal, Albornoz circulaba en una motocicleta Voge de 300 centímetros cúbicos, en sentido sur-norte.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, al llegar a una curva habría perdido el control del rodado y se desviado hacia la banquina del sector este de la calzada, donde impactó contra un guardarraíl. Las lesiones sufridas le provocaron la muerte en el lugar.

El episodio fue advertido luego de que desde la Base del Sistema Acusatorio alertaran sobre la presencia de una motocicleta caída en la banquina y una persona que aparentemente no presentaba signos vitales. Efectivos de la Comisaría 12 llegaron al lugar y constataron el fallecimiento de la conductora.

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y, durante las primeras tareas, no encontró indicios que permitieran presumir la participación de otro vehículo o de terceros. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

En la investigación intervienen los fiscales Iván Grassi, Roberto Ginsberg y Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales, quienes buscan establecer las circunstancias del siniestro.

Una vida dedicada a la docencia y la solidaridad

Más allá del accidente, la historia de Albornoz estuvo marcada por su vocación educativa. Según reconstruyó el medio local Info Valle Fértil, se desempeñó como profesora de Música y trabajó en establecimientos educativos de distintas localidades y parajes, entre ellos Las Chacras y Laguna Seca, en Caucete. También ejerció durante años en los colegios Santa Rosa y Don Bosco.

Uno de los episodios que mejor refleja su compromiso ocurrió en 2006, cuando organizó actividades solidarias y llevó a su coro a distintas comunidades del interior sanjuanino. Durante esas visitas conoció de cerca las dificultades que atravesaban los pobladores, especialmente por la falta de servicios básicos y de medios de transporte para responder ante emergencias sanitarias.

Frente a esa realidad, decidió impulsar una iniciativa junto a sus alumnos. Organizaron un concierto para recaudar fondos y conseguir un vehículo que permitiera trasladar a las personas que necesitaran atención médica. Hasta entonces, ante una emergencia, los vecinos debían recurrir a una carreta para llegar a los centros de salud.

Con el acompañamiento de Salud Pública y el esfuerzo de la comunidad educativa, lograron alcanzar el objetivo. La experiencia dejó una marca en quienes participaron y sintetizó una de las convicciones que Albornoz buscaba transmitir desde la docencia: que ayudar a los demás no depende de tener grandes recursos, sino de la voluntad y el compromiso.

De acuerdo con el recuerdo publicado por Info Valle Fértil, la profesora solía expresar que «los seres humanos estamos en el mundo para servir». Esa idea atravesó tanto su trabajo educativo como las acciones solidarias que promovió a lo largo de los años.

Una enfermedad y una nueva oportunidad con su emprendimiento

La historia de Anabel también estuvo atravesada por una situación de salud que modificó sus proyectos personales y laborales. Después de recibir el diagnóstico de una enfermedad autoinmune, debió abandonar el ejercicio de la docencia y buscar una alternativa para continuar trabajando y contribuir a la economía familiar.

Así nació Bichito de Luz, un emprendimiento de chocolates artesanales que comenzó con el acompañamiento de su marido y sus dos hijos. En 2020, cuando tenía 45 años, contó que llevaba seis años desarrollando el proyecto, con la elaboración de bombones y envoltorios personalizados para restaurantes, colegios y distintos eventos.

Su propuesta combinaba la producción artesanal con la creatividad. Incluso había preparado una línea especial inspirada en la Fiesta Nacional del Sol, cuya temática era «Evolución, lo que nos pasó nos hace más fuertes». Los diseños incluían referencias al eclipse, un dinosaurio, la grieta y Tere, la niña protagonista de aquella edición de la celebración.

De esa manera, encontró en el emprendimiento una nueva forma de desarrollar su creatividad y sostener a su familia después de tener que dejar una profesión a la que había dedicado gran parte de su vida.