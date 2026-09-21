Ani De La Cruz Riffo tenía 76 años y era una vecina conocida y querida de San Martín de los Andes. Su muerte generó conmoción entre los habitantes de la localidad neuquina luego de que se descompensara tras ingresar al lago Lácar, en la zona de la Costanera.

La mujer había ido a pasar un rato a ese sector, ubicado a pocos metros de la escultura de Los Ciervos. Durante la mañana del sábado ingresó por sus propios medios al lago y permaneció durante algunos instantes en una zona de poca profundidad. Poco después, quienes se encontraban en la costa advirtieron que realizaba movimientos extraños y dieron aviso a las autoridades.

Una vecina conocida de la localidad

El jefe de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, comisario Sebastián Carrasco, señaló que De La Cruz Riffo era una vecina conocida y querida por la comunidad. La identidad de la mujer fue reconocida por su hijo, quien estuvo en el lugar tras el episodio.

El fallecimiento provocó pesar entre los vecinos, especialmente por tratarse de una persona conocida dentro de la comunidad local. Según la reconstrucción realizada hasta el momento, la mujer se encontraba sola cuando ingresó al agua.

El operativo de emergencia

Tras advertir que algo ocurría, los presentes dieron aviso a las autoridades. Hasta la Costanera llegaron efectivos del Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 23, brigadistas del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina.

Los equipos lograron retirar a la mujer del lago todavía con signos vitales. Sin embargo, una vez en la orilla sufrió una fuerte descompensación. El personal de emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, aunque finalmente confirmó su muerte.

Qué se investiga sobre su muerte

La Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial de Neuquén quedó a cargo de la investigación. Las primeras pericias de Criminalística no detectaron signos de violencia ni indicios de una intervención de terceros.

Una de las hipótesis que se analiza es que la baja temperatura del agua pudiera haber provocado una reacción grave en su organismo. En esta época del año, el lago Lácar registra temperaturas de entre 5 y 8 grados, aunque la causa de muerte todavía debe ser determinada por los estudios correspondientes.

Los investigadores también revisaron las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos minutos de Ani De La Cruz Riffo y establecer con precisión qué ocurrió desde el momento en que ingresó al lago hasta que fue asistida.