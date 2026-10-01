La muerte de Brian Oyola, un soldado voluntario de 19 años, generó conmoción en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22), ubicado en Marquesado, departamento Rivadavia. El joven fue encontrado sin vida mientras cumplía funciones en uno de los puestos de guardia de la unidad militar.

El hallazgo se produjo durante la noche del martes, alrededor de las 20:30, cuando otro integrante de la fuerza llegó al puesto para realizar el relevo y encontró al joven sin vida.

Quién era Brian Oyola

Oyola era soldado voluntario del Ejército Argentino y prestaba servicio en el RIM 22. Hasta el momento, la información oficial difundida sobre el caso se concentra en su edad, su función dentro de la unidad y las circunstancias en las que fue encontrado.

Su identidad fue difundida posteriormente por Diario de Cuyo, luego de que el Ejército inicialmente confirmara el fallecimiento sin brindar públicamente el nombre del efectivo.

El joven se encontraba cumpliendo tareas de guardia dentro del predio militar cuando fue hallado sin vida por un compañero durante el cambio de turno.

La Justicia Federal investiga qué ocurrió

Tras el hallazgo, se activó el protocolo correspondiente y tomó intervención el Juzgado Federal N.º 5 de San Juan, junto con la Fiscalía Federal. También comenzaron las actuaciones administrativas dentro del Ejército.

Por ahora, no se informó oficialmente la causa de muerte ni se difundieron detalles concluyentes sobre qué ocurrió con Oyola mientras cumplía funciones. Las pericias y las medidas judiciales deberán determinar las circunstancias del fallecimiento.

Desde el Ejército Argentino señalaron que las autoridades del RIM 22 mantienen contacto con la Justicia y que colaborarán con las medidas necesarias para esclarecer el caso. La fuerza también expresó su acompañamiento a los familiares, camaradas y seres queridos del joven.

Una investigación que recién comienza

El caso permanece bajo investigación federal y, hasta que se conozcan los resultados de las pericias, no existen elementos oficiales para establecer cómo se produjo la muerte.

La causa buscará reconstruir las últimas horas de Brian Oyola y determinar qué ocurrió en el puesto de guardia donde se encontraba prestando servicio cuando fue encontrado sin vida.