Carlos Andrés Migales Viera tenía 31 años y era oriundo de Uruguay. Había llegado a la Argentina pocas semanas antes del crimen y se había instalado junto a su esposa, María Mercedes, de 27 años, en un departamento ubicado sobre la calle Costa Rica, en Palermo.

El hombre fue asesinado durante la madrugada del domingo. Según la reconstrucción inicial, entre tres y cuatro personas ingresaron al departamento sin forzar la puerta, dispararon contra Migales Viera y escaparon.

Su esposa se encontraba en el lugar al momento del ataque y resultó ilesa. La principal hipótesis apunta a que se trató de un crimen planificado y relacionado con el mundo del narcotráfico.

Un prontuario que comenzó cuando tenía 15 años

El nombre de Migales Viera ya era conocido por las autoridades uruguayas. De acuerdo con información incorporada a la investigación, sus antecedentes comenzaron en 2009, cuando tenía apenas 15 años.

A lo largo de los años fue vinculado a distintos delitos en Montevideo, entre ellos rapiñas, fuga de una dependencia policial, delitos contra la propiedad y hechos relacionados con drogas.

En 2016 fue detenido por venta de estupefacientes y en 2024 quedó involucrado en una causa por homicidio agravado. También figuraban antecedentes por disparos de arma de fuego y lesiones.

Una fuente vinculada a la investigación lo describió como un “narco menor” que en los últimos tiempos había comenzado a ganar mayor protagonismo dentro de ese ambiente. Además, era conocido por distintas unidades policiales uruguayas, entre ellas la Brigada Nacional Antidrogas.

El ataque dentro del departamento

La investigación sostiene que los atacantes ingresaron al domicilio durante la madrugada y sorprendieron a Migales Viera. Los agresores efectuaron varios disparos y escaparon rápidamente.

Las características del episodio llevaron a los investigadores a analizar desde el comienzo la hipótesis de un ajuste de cuentas. El hecho de que los atacantes hayan ingresado sin forzar la puerta también es uno de los elementos que se encuentran bajo análisis.

Tras el asesinato, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona. Dos sospechosos fueron detenidos y los investigadores continúan buscando a otros posibles integrantes del grupo que participó del crimen.

Encontraron armas durante la fuga

En medio del operativo, los efectivos encontraron un arma de fuego en las inmediaciones de las avenidas Santa Fe e Intendente Bullrich, a unas diez cuadras del lugar donde ocurrió el homicidio.

Además, según información difundida durante la investigación, otra arma fue encontrada en un vehículo que habría sido utilizado para escapar. Ambos elementos serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados durante el ataque.

También se conocieron imágenes de la fuga. Una vecina registró a tres sospechosos corriendo por la vía pública poco después del asesinato. La grabación forma parte de las evidencias que analiza la Justicia.

Investigan un posible ajuste de cuentas

La causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26. Los investigadores buscan determinar quiénes participaron del ataque y cuál fue el móvil.

Por los antecedentes de Migales Viera y la modalidad del homicidio, una de las principales hipótesis es que se haya tratado de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Sin embargo, esa línea todavía forma parte de la investigación y deberá ser confirmada mediante las distintas pruebas reunidas en la causa.

El crimen vuelve a poner bajo la lupa la presencia de organizaciones vinculadas al narcotráfico y los enfrentamientos entre grupos de origen uruguayo que, en los últimos años, también fueron investigados en distintos puntos del área metropolitana.