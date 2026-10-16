Quién era Germán Galleguillo, el joven padre asesinado a puñaladas en Jáchal

Germán Ismael Galleguillo tenía 24 años, era padre de dos hijos y murió este jueves 15 de octubre luego de ser apuñalado durante una pelea en Tamberías, departamento Jáchal. Mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y la participación de un adolescente de 17 años que fue detenido, se conoció que el municipio brindará asistencia a la familia para afrontar los gastos del traslado y el sepelio.

La muerte del joven generó conmoción entre sus allegados, que además debieron enfrentar las dificultades económicas para trasladar sus restos desde el Hospital Dr. Guillermo Rawson, en la ciudad de San Juan, hasta Jáchal y cubrir los servicios funerarios. Ante esta situación, la Municipalidad tomó contacto con la familia y confirmó que se hará cargo de los gastos necesarios para la despedida.

La ayuda incluirá el ataúd, el traslado del cuerpo, el servicio funerario en la cochería municipal y la provisión de un nicho para su sepultura.

Cómo ocurrió el ataque en Tamberías

El episodio se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en un puesto ubicado en las inmediaciones de Costa Canal, en Tamberías, a unos tres kilómetros de la villa cabecera de Jáchal.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Galleguillo se encontraba en el lugar junto a un adolescente de 17 años cuando, por motivos que todavía se investigan, ambos comenzaron una discusión que derivó en una pelea.

En medio del enfrentamiento, el joven recibió una puñalada que le provocó heridas de extrema gravedad, entre ellas una perforación pulmonar, según los primeros datos del caso.

Tras la agresión, fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Jáchal. Debido a la complejidad de su estado de salud, posteriormente fue derivado en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson, en la ciudad de San Juan. Pese a la atención médica recibida, falleció durante la tarde del jueves.

Un adolescente detenido y una causa en investigación

Luego del hecho, intervino personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes, que detuvo al adolescente de 17 años señalado como presunto involucrado en la agresión. Por tratarse de una persona menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva.

La investigación deberá establecer cómo se inició la discusión, qué ocurrió durante el enfrentamiento y cuál fue la participación del adolescente en la muerte de Galleguillo. La responsabilidad penal del sospechoso deberá determinarse en el marco del proceso judicial.

Por la edad del detenido, la causa quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. Según la información difundida, el expediente podría convertirse en uno de los primeros de la Segunda Circunscripción Judicial en los que se aplique el nuevo Régimen Penal Juvenil, vigente desde septiembre de 2026.

Mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el crimen ocurrido en Tamberías, la familia de Germán Galleguillo se prepara para despedir al joven de 24 años, cuya muerte dejó a dos hijos y generó una fuerte conmoción en Jáchal.