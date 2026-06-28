La tragedia ocurrida sobre la Ruta Nacional 22, entre las localidades de Zapala y Cutral Co, dejó una profunda conmoción en la provincia de Neuquén tras confirmarse la muerte de Gonzalo Orellana, un músico de 26 años muy querido en el ambiente chamamecero regional.

Orellana integraba el grupo Los Chamas de Cristal, donde se desempeñaba como güirista y compartía escenario con su padre, cantante de la formación. Desde muy pequeño estuvo vinculado a la música y fue creciendo entre ensayos, presentaciones y festivales, hasta convertirse en una pieza importante de la banda.

El accidente ocurrió cuando el Volkswagen Polo Track que conducía impactó de frente contra un camión a la altura del kilómetro 1637 de la Ruta 22. Como consecuencia del violento choque, el joven murió en el lugar, mientras que el conductor del transporte de carga sufrió heridas de menor consideración. Las causas del siniestro son investigadas por las autoridades.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos, colegas y agrupaciones musicales expresaron su dolor en redes sociales. La propia banda publicó un emotivo mensaje de despedida en el que destacó la alegría, el talento y la calidad humana del joven músico, cuya ausencia deja un profundo vacío en la escena artística regional.

La muerte de Gonzalo Orellana provocó una ola de mensajes de condolencias entre seguidores del chamamé y músicos de distintas provincias, que recordaron su compromiso con la música y el entusiasmo que transmitía en cada presentación.

Mientras avanza la investigación para determinar cómo ocurrió el choque, Neuquén despide a uno de los jóvenes referentes de su música popular, cuya carrera quedó truncada de manera repentina por el fatal accidente.