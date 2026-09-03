Guillermo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación, fue encontrado muerto este martes en una calle de Villa Elisa, en el partido de La Plata.

El cuerpo apareció en calle 8, entre 406 y 407, luego de que un vecino alertara al 911. Bellingi tenía 55 años y presentaba una herida de arma blanca en la zona baja del tórax.

Junto al cuerpo fueron encontrados un cuchillo tipo criollo con su vaina, una mochila, la billetera, el teléfono celular y un reloj. Según los primeros informes policiales, no presentaba otras lesiones visibles ni signos de defensa.

La causa fue caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte” y se ordenó realizar una autopsia para establecer cómo murió.

Estaba a días de afrontar un juicio oral

La muerte de Bellingi ocurrió mientras se encontraba a pocos días de afrontar un juicio oral por una causa vinculada con la cuestionada compra de un edificio para la Procuración durante 2013.

El inmueble, ubicado sobre Perón al 600 y conocido como el “Petit Hotel”, fue adquirido por el organismo por $43.850.000.

Bellingi había intervenido en el proceso de licitación desde su cargo administrativo. La investigación judicial puso bajo la lupa el procedimiento utilizado para concretar la operación y las comisiones que se pagaron durante el proceso.

La causa fue elevada a juicio oral por el juez federal Julián Ercolini y el debate quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N° 8.

La investigación por la compra del edificio

Uno de los puntos investigados fue la participación de Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, quien habría recibido una comisión de $3 millones por su intervención como intermediario para una inmobiliaria que asesoró a la empresa vendedora.

Los investigadores analizaron además la fecha de distintos contratos relacionados con esas comisiones. Según la acusación, algunos documentos habrían sido firmados antes de que se conociera públicamente qué empresa había ganado la licitación.

La hipótesis judicial sostiene que el proceso de selección pudo haber sido direccionado para favorecer la adquisición del inmueble y permitir el pago de las comisiones cuestionadas.

La muerte todavía es investigada

Bellingi debía afrontar el juicio junto con la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó y otros acusados. La investigación sobre su fallecimiento se encuentra ahora en una etapa inicial.

El hallazgo del arma blanca junto al cuerpo y la ausencia de signos visibles de defensa forman parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores. La autopsia será determinante para establecer la mecánica de la muerte y avanzar en la causa.

Por el momento, la Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento sin descartar ninguna hipótesis.