La comunidad educativa de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de José Omar Sánchez, alumno de 7º año de la especialidad Construcciones. El joven falleció el martes 15 de septiembre, luego de varios meses de lucha contra una enfermedad, y su partida generó una fuerte conmoción entre compañeros y docentes.

Según contaron estudiantes de la institución, José padecía cáncer de cerebro y llevaba varios meses atravesando la enfermedad. Durante ese tiempo, compañeros y padres de alumnos habían realizado cadenas de oración por su recuperación, por lo que la noticia de su fallecimiento impactó fuertemente dentro de la escuela.

Desde el departamento de Lengua Artística lo despidieron con un mensaje cargado de afecto. Sus profesores de Lengua, Música, Teatro y Plástica lo recordaron por su forma de ser y por el vínculo que había construido con quienes compartían las mañanas en la institución.

“Fue un placer tenerte en el aula. Tu alma buena siempre fue motivo de alegría”, expresaron los docentes. También destacaron que pudieron verlo crecer como estudiante, amigo y compañero.

El reclamo de sus compañeros

La muerte de José también derivó este miércoles en una protesta dentro de la Escuela Industrial. De acuerdo con el relato de alumnos que participaron del reclamo, consideraban que no estaban dadas las condiciones para continuar con las clases debido al duelo que atravesaba la comunidad educativa.

Los estudiantes cuestionaron que inicialmente no se hubiera dispuesto un asueto desde el comienzo de la jornada y también manifestaron su malestar por la continuidad de los Juegos Interespecialidades que se desarrollaban durante la semana.

Ante esa situación, durante la mañana realizaron una sentada en el patio principal de la institución. Según explicaron, el objetivo era expresar su disconformidad por la manera en que, a su entender, se había abordado la muerte de su compañero.

Finalmente, la escuela resolvió suspender todas las actividades escolares y administrativas desde las 12, incluidos los Juegos Interespecialidades, e invitó a la comunidad educativa a acompañar a la familia durante la despedida.

Luego de la suspensión, varios estudiantes se dirigieron juntos hasta la Cochería San Juan, donde se realizó el velatorio, para acompañar a sus familiares y despedir a José. El sepelio fue previsto en el cementerio El Mirador y el cortejo tenía programado pasar por la Escuela Industrial.