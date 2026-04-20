Quién era la mujer hallada enterrada por su hijo en Claypole

La mujer hallada enterrada en el patio de su casa en Claypole fue identificada como María Belén Zerda, de 35 años. Era madre y residía en la vivienda donde finalmente fue encontrado su cuerpo, en un hecho que conmociona a la comunidad y es investigado como un presunto femicidio.

Según se reconstruyó, la víctima había desaparecido a comienzos de abril, lo que generó preocupación en su entorno cercano. Su familia y especialmente su hijo iniciaron una búsqueda ante la falta de contacto, ya que no era habitual que se ausentara sin avisar.

Zerda llevaba una vida vinculada a su hogar y a su círculo íntimo, y no tenía antecedentes que hicieran prever una situación de este tipo. Su desaparición encendió las alarmas entre sus allegados, quienes comenzaron a sospechar que algo grave podía haber ocurrido.

El hallazgo del cuerpo se produjo en el mismo domicilio donde vivía, lo que profundizó la conmoción y el impacto del caso. La investigación apunta a su pareja como principal sospechoso, en el marco de una causa que busca esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras avanzan las pericias, la historia de la víctima pone en el centro la problemática de la violencia de género y el drama de las desapariciones en contextos familiares, en un caso que generó fuerte repercusión social.