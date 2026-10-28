La tragedia ferroviaria ocurrida este miércoles 28 de octubre en Toledo, España, dejó entre sus víctimas fatales a una joven sanjuanina de 32 años. Se trata de Ana Martina Conte Grand, quien viajaba junto a su hermano Zacarías en uno de los trenes de alta velocidad que protagonizaron el violento choque. El hombre logró sobrevivir y fue trasladado a un hospital.

Con el paso de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre la vida de la joven y su vínculo con San Juan. Según informó Clarín, Martina y su hermano habían estudiado la Licenciatura en Podología y trabajaban juntos en un consultorio de la provincia.

Ambos se encontraban a bordo de una de las formaciones ferroviarias que circulaban por la provincia española de Toledo cuando se produjo el accidente. La colisión provocó importantes daños en los vagones y dejó decenas de víctimas.

Tras el impacto, Zacarías logró sobrevivir y fue trasladado al Hospital de Toledo para recibir atención médica. Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre las lesiones que sufrió.

En tanto, las autoridades españolas confirmaron el fallecimiento de Ana Martina Conte Grand, quien fue identificada entre las personas que perdieron la vida en el siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.53, hora local, cuando dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo chocaron en las inmediaciones de Urda, en la provincia de Toledo. Ambas formaciones realizaban el recorrido entre Madrid y Sevilla.

La magnitud de la colisión obligó a desplegar un importante operativo de rescate, con la intervención de bomberos, personal sanitario y equipos de emergencia. Varios vagones cayeron por un terraplén, lo que complicó las tareas de asistencia y recuperación de las víctimas.

Según el balance provisional difundido por las autoridades españolas, al menos 68 personas murieron como consecuencia del accidente. Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el choque.

La muerte de Martina también se conoció mientras continúa la búsqueda de otro argentino, Agustín Randazzo, de 51 años, quien viajaba en una de las formaciones y cuyo paradero todavía se desconoce.

La Cancillería argentina informó que la Embajada en España y el Consulado General en Madrid trabajan para determinar la situación de los ciudadanos argentinos afectados por la tragedia y brindar asistencia a sus familiares.

La noticia del fallecimiento de Ana Martina Conte Grand genera conmoción por su vínculo con San Juan, donde compartía su actividad profesional con su hermano, uno de los sobrevivientes del accidente.