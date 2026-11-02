Quién era Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre que murió

El periodismo nacional despide con profundo dolor a Marcela Giorgi, quien falleció a los 61 años de edad este sábado 31 de octubre tras luchar contra una dura enfermedad. La querida locutora y conductora, apodada cariñosamente como La Tana, dejó una huella imborrable en la radiofonía argentina gracias a su talento, versatilidad y calidez humana. Su deceso fue confirmado oficialmente al aire por Radio Mitre, emisora que funcionó como su casa profesional durante una gran parte de su destacada trayectoria en los medios.

La vigencia profesional de Marcela se mantenía intacta hasta sus últimos días, integrando el clásico ciclo Sábado tempranísimo y alcanzando una merecida nominación a los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría de Labor en Locución Femenina. Su vínculo con la radio comenzó mucho antes de egresar del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Tras dar sus primeros pasos en una emisora zonal, su gran talento la impulsó rápidamente hacia los principales equipos periodísticos del país.

En FM 100 protagonizó momentos inolvidables al co-conducir junto a Mario Portugal el recordado ciclo De 7 a 9, música y noticias, obteniendo dos Premios Martín Fierro. Su inconfundible voz también marcó época en FM Horizonte y se convirtió en la identidad institucional y publicitaria de numerosos contestadores e IVRs bancarios y telefónicos. Siempre se definió como una jugadora de equipo capaz de brillar junto a los máximos referentes de la comunicación.

A lo largo de su carrera compartió estudios con Magdalena Ruiz Guiñazú, Néstor Ibarra, Alfredo Leuco, Santo Biasatti, Chiche Gelblung, Nelson Castro, David Brieva, Ernesto Tenembaum y Pepe Vasco. Entre sus vínculos más profundos destacó su pareja de ocho años con el periodista Mario Mazzone, con quien compartió proyectos antes de participar en el ciclo televisivo Mañanas Informales junto a Jorge Guinzburg. Su paso junto a Alfredo Leuco en Le doy mi palabra en Radio Mitre marcó picos históricos de 45.1 puntos de rating.

En aquella etapa sintetizó su rol con una célebre frase expresada en una entrevista: En el programa lo mío no es decir sólo hora y temperatura, sino también tirar centro para Leuco, y, a veces, hacer el gol también. Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez, porque me encargo de los comentarios deportivos a falta de columnista. Fanática de Independiente, compartió charlas con Gustavo Cerati, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Juan Alberto Mateyko.

Su espíritu inquieto la llevó a escribir y protagonizar el unipersonal Ellas hay una sola en el Paseo La Plaza en 2003, además de impulsar campañas solidarias para los bomberos voluntarios de Lanús tras la tragedia de Iron Mountain. Apasionada por la actividad física, se recibió de instructora de Kangoo Jumps y dictó clases junto a figuras como Malena Solda y Sergio Lapegüe. Amante de Mar del Plata, fue jurado de los Premios Estrella de Mar durante dos años, consolidando un legado eterno de profesionalismo y alegría.