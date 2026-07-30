La tragedia ocurrida en las Cataratas del Iguazú, del lado brasileño, conmocionó tanto a Brasil como a los Países Bajos. La víctima fatal fue identificada como Mark Lensink, un arquitecto y empresario de 26 años que había viajado a Sudamérica para disfrutar de unas vacaciones junto a su novia y la familia de ella.

Oriundo de la ciudad de Rijssen, en la provincia neerlandesa de Overijssel, Lensink había construido una destacada carrera en el sector de la construcción. Estudió Arquitectura en la Saxion University of Applied Sciences y, tras desempeñarse durante varios años en la empresa Vastbouw Groep, decidió emprender su propio camino con la firma Lensink Bouwservice, dedicada a obras de construcción y carpintería.

A través de sus redes sociales y de su perfil profesional en LinkedIn compartía los avances de sus proyectos, reflejando su pasión por el diseño y la construcción. Además, era aficionado a los deportes, especialmente al esquí y al waterpolo, actividades que también mostraba con frecuencia en sus publicaciones.

El accidente ocurrió durante una excursión privada organizada por la empresa Macuco Safari. En la embarcación viajaban seis turistas neerlandeses y dos tripulantes cuando, por causas que aún son investigadas, el bote volcó mientras recorría el río Iguazú para acercarse a los saltos de agua. Todos los ocupantes fueron rescatados, pero Lensink sufrió un paro cardiorrespiratorio producto del ahogamiento y falleció pese a las maniobras de reanimación y su posterior traslado a un hospital de Foz do Iguaçu.

Además de la víctima fatal, otras dos personas permanecieron hospitalizadas con heridas de distinta consideración, mientras que el resto de los pasajeros recibió asistencia médica y fue dado de alta. La Marina de Brasil y la Policía Civil abrieron una investigación para determinar si el vuelco estuvo relacionado con fallas técnicas, errores humanos o las condiciones del río, que atraviesa una crecida excepcional. Como medida preventiva, las excursiones de la empresa fueron suspendidas temporalmente.