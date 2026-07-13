La investigación por el asesinato de Matías Gerardo Ochonga, ocurrido durante los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Suiza, avanza con la identificación del presunto autor del ataque y una hipótesis principal que apunta a un ajuste de cuentas.

El crimen ocurrió durante la madrugada del domingo, cerca de las 2.12, en la esquina de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad de San Francisco, Córdoba. En ese momento, cientos de personas celebraban el pase de Argentina a las semifinales del Mundial cuando el joven de 20 años fue atacado a balazos.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el agresor se habría mezclado entre la multitud, se acercó a la víctima y le efectuó tres disparos por la espalda a corta distancia antes de escapar aprovechando la confusión generada por la gran cantidad de personas presentes en el lugar.

Pese al concurrido escenario, no hubo otras personas heridas. Sin embargo, la multitud dificultó el trabajo de los servicios de emergencia y una ambulancia no pudo acceder rápidamente al sitio del ataque. Por ese motivo, efectivos policiales trasladaron a Ochonga en un patrullero hasta el Hospital J. B. Iturraspe, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Quién era Matías Ochonga

Matías Gerardo Ochonga tenía 20 años, era oriundo de la localidad santafesina de Frontera y tenía domicilio registrado en el barrio San Cayetano de San Francisco.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el joven había recuperado la libertad el pasado 3 de julio, luego de permanecer detenido por causas vinculadas con robos. Además, cumplía una condena bajo el régimen de libertad condicional.

Los investigadores también establecieron que sobre Ochonga pesaban dos pedidos de captura vigentes al momento del ataque, aunque hasta ahora no trascendió a qué expedientes judiciales correspondían esas órdenes.

Una fuente cercana a la causa aseguró que "lo estaban esperando a que saliera de la cárcel", una afirmación que fortalece la principal hipótesis de que el homicidio habría sido planificado como consecuencia de un conflicto previo. No obstante, el móvil aún no fue confirmado oficialmente por la Fiscalía.

En las redes sociales, familiares y amigos despidieron al joven y reclamaron el esclarecimiento del caso. "Espero que se haga justicia por vos, hermanito. Siempre presente en nuestro corazón y mente", expresó uno de sus allegados.

Buscan al presunto autor

La Justicia identificó como principal sospechoso a un joven de 25 años identificado por sus iniciales A.A.G., conocido con el apodo de "Manay". El acusado fue imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y permanece prófugo.

En las últimas horas, la Policía realizó allanamientos en distintos domicilios de los barrios Parque y La Florida, en San Francisco, y también en la localidad santafesina de Frontera. Durante uno de los procedimientos se secuestró un elemento considerado de interés para la investigación, aunque el sospechoso no pudo ser localizado.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para reconstruir el ataque y determinar con precisión las circunstancias del homicidio, mientras mantiene vigente la orden de captura contra el presunto autor del crimen. La principal línea investigativa sigue siendo un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no descartan otras hipótesis hasta completar las medidas de prueba pendientes.