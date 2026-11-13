La muerte de Miguel Ángel Páez Quiroga, de 54 años, generó un profundo dolor entre sus familiares y allegados. El hombre falleció durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre, luego de ser atropellado por una camioneta conducida por su sobrino de 18 años, en el barrio Campo de Batalla, en Carpintería, Pocito.

Tras conocerse la noticia, sus seres queridos utilizaron las redes sociales para despedirlo con mensajes cargados de tristeza y destacar el vínculo que mantenían con él. En una de las publicaciones compartieron una fotografía de Miguel Ángel y resaltaron su calidad humana, su alegría y las huellas que dejó en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

"Se fue una persona maravillosa, un ser humano impecable, de esos que dejan huellas en cada corazón que tienen la suerte de conocerlos", expresaron en uno de los mensajes de despedida.

Pero el dolor por la pérdida también estuvo acompañado de un pedido público de respeto. Una familiar difundió un comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la sociedad, en el que cuestionó algunos comentarios y versiones que comenzaron a circular después del episodio.

En el escrito, la mujer aclaró que Cinthia Orozco, de 39 años, quien también fue atropellada durante el hecho, no era la esposa de Miguel Ángel. Además, pidió evitar las especulaciones sobre el vínculo entre las personas involucradas y las circunstancias de la tragedia.

"Estoy hablando de mi hermano, Miguel Ángel Páez Quiroga, y de mi sobrino, Elías Paz. No son un titular, no son un contenido para conseguir visitas", manifestó.

La familiar también hizo referencia a los comentarios dirigidos hacia el joven de 18 años que conducía la camioneta. En ese sentido, reclamó que no se difundieran señalamientos ni versiones sobre su persona sin conocer en profundidad lo sucedido.

Cómo fue la tragedia familiar en Pocito

El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes, cuando la familia terminaba de guardar las cosas de una celebración de cumpleaños en una vivienda del barrio Campo de Batalla.

En ese contexto, el joven se subió a una camioneta Chevrolet S10 para moverla, pero perdió el control y embistió a dos de sus familiares. Miguel Ángel murió en el lugar, mientras que Cinthia Orozco fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson en Código Rojo.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.