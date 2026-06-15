Quién era Oliver Tree, el cantante que murió junto a Gaspi en un helicóptero

El ambiente artístico internacional se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Oliver Tree Nickell este domingo 14 de junio de 2026. El músico y cineasta estadounidense de 32 años perdió la vida en un siniestro aéreo ocurrido en Río de Janeiro, ciudad donde se encontraba como parte de sus compromisos profesionales.

El hecho se produjo a raíz de la colisión entre dos helicópteros, un accidente que dejó un saldo total de seis víctimas fatales. Entre los fallecidos se encontraban también el youtuber argentino Gaspi y el director musical Lucas Vignale.

El cantante atravesaba un momento de gran expansión tras el inicio de su gira denominada "The World's First World Tour". Con este proyecto, el artista buscaba promocionar su cuarta producción de estudio, "Love You Madly, Hate You Badly", la cual había sido presentada al público el 24 de abril de 2026.

Antes de arribar a territorio brasileño, Tree había concretado presentaciones con una respuesta muy positiva en países como México, Chile y Argentina. Su carrera estuvo marcada por una identidad visual única, caracterizada por su corte de pelo a lo taza y el uso de vestimentas llamativas.

A lo largo de su trayectoria, el californiano construyó una propuesta que combinaba el pop alternativo con el rock y la electrónica, logrando éxitos de gran impacto en plataformas digitales como "Life Goes On" y "Miss You".

Sus discos anteriores, Ugly Is Beautiful de 2020, Cowboy Tears de 2022 y Alone in a Crowd de 2023, consolidaron su personaje basado en la sátira y el humor absurdo. En sus presentaciones y videos era habitual verlo utilizar monopatines de dimensiones exageradas, recursos con los que solía interpelar a la industria musical y las presiones del reconocimiento público.

Para la concreción de su último álbum, el intérprete decidió tomar un camino de independencia creativa tras finalizar su relación con la discográfica anterior. En este contexto, el músico reveló que "grabó todo el proyecto de forma solitaria en habitaciones de hotel alrededor del mundo, financiando su propia música tras dejar su sello".

Tree se encargó de costear personalmente este trabajo, manteniendo su visión artística alejada de las estructuras convencionales. La noticia de su partida genera un vacío profundo entre sus seguidores y colegas del ámbito musical global.