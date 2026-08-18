La muerte de Oscar Fernández, un árbitro de fútbol amateur de 48 años, generó conmoción en el ambiente deportivo de Mendoza. El hombre falleció este domingo por la noche después de protagonizar un choque frontal en la ruta 60, en Maipú, y dejó una huella entre quienes compartieron con él durante sus años ligados al fútbol.

Fernández era conocido por el apodo de “Chacha” y se desempeñaba como árbitro en distintos torneos de fútbol amateur de la zona Este de Maipú y regiones cercanas. Su actividad lo había convertido en una figura reconocida dentro del circuito deportivo de esa zona de la provincia.

El árbitro era oriundo de Tres Porteñas, en el departamento San Martín, y tenía 48 años. Al momento del accidente circulaba en un Peugeot 504 por la ruta 60, donde impactó de frente contra una Volkswagen T-Cross.

El accidente que terminó en tragedia

El choque ocurrió cerca de las 20:30. Fernández había salido desde el callejón Piperbo hacia la ruta 60 cuando se produjo la colisión con la camioneta.

Como consecuencia del impacto, el árbitro sufrió graves heridas y fue trasladado de urgencia, pero finalmente murió. En la Volkswagen T-Cross viajaban otras cinco personas, que también resultaron heridas y fueron derivadas a distintos centros de salud.

Una mujer de 42 años sufrió un traumatismo craneal grave y quedó internada en terapia intensiva. Otra mujer, de 54 años, sufrió fracturas y también fue hospitalizada. Además, una joven de 19 años y dos hombres de 20 y 52 años resultaron heridos.

Conmoción en el fútbol amateur

La noticia provocó tristeza entre integrantes de los torneos en los que Fernández participaba como árbitro. Su figura era reconocida principalmente dentro del fútbol amateur mendocino, donde había desarrollado buena parte de su trayectoria.

La investigación continúa para determinar cómo ocurrió exactamente el choque y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el ambiente deportivo de Mendoza despide a “Chacha”, un árbitro que durante años estuvo vinculado a las canchas de los torneos de la zona Este.