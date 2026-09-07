Pablo Amorós Leblic tenía 44 años y había construido una extensa trayectoria dentro del automovilismo amateur español. Aunque era abogado de profesión, dedicó buena parte de su tiempo a una de sus grandes pasiones: las carreras.

Su vínculo con el deporte motor comenzó con el motocross y continuó con el karting. Con el paso de los años participó en distintas categorías de circuitos, además de competencias de rally y pruebas todoterreno.

En una entrevista, Amorós había explicado cómo entendía su formación como piloto: “Primero hice motocross, luego karting y luego empecé a correr en todas las categorías de copas monomarcas”.

Una extensa trayectoria como piloto amateur

A lo largo de su carrera, el español participó en campeonatos como la Copa Kobe Motor, la Copa Hyundai y la Mini Challenge. También fue habitual en el Circuito del Jarama, donde compitió en el Campeonato de Resistencia de Turismos.

Además, tuvo participación en el Campeonato de España de Rallys Todo Terreno y llegó a consagrarse campeón nacional de esa disciplina en 2022, según reportes publicados tras su muerte.

Amorós reconocía que había llegado tarde al karting, pero consideraba que observar a los pilotos más rápidos era fundamental para evolucionar. “Tenés que aprender de los que van más rápido e intentar buscarlos en los entrenamientos”, había señalado.

Su última competencia en la GTI Trophy

Al momento de su muerte, Amorós disputaba la cuarta fecha de la temporada de la GTI Trophy en el Circuito de Monteblanco, en La Palma del Condado, Huelva. Llegaba a esa competencia en el quinto lugar del campeonato.

La categoría utiliza Volkswagen Golf IV GTI preparados especialmente para competir, con modificaciones de seguridad, suspensión y frenos y una potencia cercana a los 220 caballos.

El accidente ocurrió durante la carrera, en la curva 1, después de un relanzamiento. Las circunstancias exactas todavía no fueron confirmadas oficialmente. Algunas versiones apuntaron a un posible inconveniente mecánico, mientras que otras indicaron que uno de los vehículos se habría cruzado y fue embestido por el auto que conducía Amorós.

El recuerdo de sus compañeros

La muerte de Amorós provocó conmoción en el automovilismo español. La organización de la GTI Trophy, la Real Federación Española de Automovilismo y el RACE expresaron sus condolencias a sus familiares y allegados.

También lo despidió Eficar Team, escudería con la que había estado vinculado durante más de 15 años. El equipo lo recordó como un hombre alegre, aventurero y apasionado por el motor.

“Pablo era un hombre lleno de alegría, de esos que siempre tenían una sonrisa y una palabra amable”, expresó la escudería en su despedida.