La búsqueda de Pepa Almendra Vergara di Benedetto terminó de la peor manera. La joven argentina de 18 años, que era intensamente buscada en Maldonado, Uruguay, fue encontrada sin vida en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este.

Las autoridades uruguayas confirmaron su identidad luego del hallazgo y continúan investigando las circunstancias de su muerte. El caso permanece abierto y las pericias buscan determinar con precisión qué ocurrió durante sus últimas horas.

Desde el inicio de la investigación, los efectivos trabajaron sobre la hipótesis de que la joven se había ausentado por voluntad propia. Según la información incorporada al expediente, no existían antecedentes relacionados con problemas de salud mental, por lo que los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir sus movimientos mediante cámaras de seguridad y testimonios.

Quién era Pepa Almendra Vergara di Benedetto

Pepa tenía 18 años y era oriunda de Córdoba. Durante parte de su vida residió en San Javier junto a su mamá y su abuela, aunque desde hacía varios años vivía en Uruguay junto a parte de su familia.

Una tía de la joven habló con medios uruguayos y la describió como “una gurisa buena y simple”. Según relató, Pepa estudiaba, disfrutaba compartir momentos con sus amigos y era una persona reservada en relación con sus dificultades personales.

“Era de esa gente que vos nunca pensabas que fuera a hacerse algo malo a sí misma. Quería la vida, realmente la quería, pero no sabemos qué pasó. No tenemos explicación en este momento”, expresó su familiar.

La reconstrucción de sus últimos movimientos

De acuerdo con la investigación, Pepa pasó la noche del lunes en Maldonado y durante el martes se trasladó hacia Punta del Este.

Un chofer de ómnibus se presentó ante la Policía luego de conocer la búsqueda de la joven y aportó información sobre el recorrido que había realizado. Ese dato permitió establecer una de las últimas ubicaciones conocidas: las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este.

A partir de allí, familiares y efectivos comenzaron a concentrar la búsqueda en la zona costera. La investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas.

El dato clave de las cámaras

Los registros de edificios ubicados sobre la rambla de Playa Mansa permitieron observar a Pepa caminando por el sector. Los investigadores analizaron diferentes posibilidades sobre su recorrido, pero el seguimiento visual se perdió a la altura de la parada 5.

Luego de comunicar esa información a la familia, se desplegó un operativo en la playa y sus alrededores. Poco después, los efectivos encontraron el cuerpo de la joven en esa misma zona.

Qué dicen las primeras pericias

Los primeros informes forenses indicaron que Pepa habría fallecido poco tiempo antes de ser encontrada. La causa continúa bajo investigación y todavía no fue cerrada oficialmente.

Según la información incorporada al expediente, la principal hipótesis que manejan las autoridades está relacionada con un suicidio, aunque continúan las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido.

Mientras avanza la investigación, familiares y allegados atraviesan un momento de profundo dolor y esperan respuestas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la joven.