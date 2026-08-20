Silvia Rosana Amaro tenía 58 años y murió durante un viaje familiar por Jujuy, luego de que la camioneta en la que se trasladaba junto a su familia cayera por un barranco de aproximadamente 80 metros en la Cuesta de Lipán.

La mujer era oriunda de Alejandro Korn, en la provincia de Buenos Aires. Según lo que mostraba en sus redes sociales, solía viajar junto a su familia a distintos destinos turísticos. Además, administraba una bulonera de la zona junto a su esposo, Narciso González, de 60 años.

Amaro había viajado a Jujuy junto a su marido y sus dos hijos: Favio Hernán González, de 31 años, y Lorena Paola González, de 33. La hija mayor también estaba acompañada por su pareja, Augusto Coda, de 34 años.

El accidente ocurrió el domingo, cuando la familia circulaba a bordo de una Toyota SW4 por la Cuesta de Lipán. Por motivos que todavía son investigados, el conductor perdió el control y el vehículo cayó por un precipicio de unos 80 metros.

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y constataron que Amaro había muerto como consecuencia del fuerte impacto. Los demás ocupantes fueron trasladados al Hospital Pablo Soria, en San Salvador de Jujuy.

La situación de su hija mayor es especialmente grave. Este miércoles se confirmó que Lorena Paola González fue diagnosticada con muerte cerebral debido a las lesiones sufridas en el accidente. Su hermano se encuentra estable, aunque presenta una subluxación del tobillo izquierdo y una fractura de húmero.

Coda, pareja de Lorena, sufrió una fractura de húmero, un traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho. En tanto, el esposo de Amaro presenta diástasis de pelvis y un fuerte golpe en el rostro.

Con el avance de la investigación, trascendió que el hijo de Amaro y González era quien conducía la camioneta al momento del accidente. El hombre no recuerda cómo ocurrió el hecho.

La Fiscalía ordenó peritajes para determinar la mecánica del accidente y analizar las condiciones del camino. Por el momento, se desconoce qué provocó que el conductor perdiera el control de la camioneta.