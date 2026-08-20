El cuerpo de Sonia Bellina fue encontrado el miércoles 12 de agosto por un trabajador agrícola que se encontraba realizando tareas en un viñedo de Saint-Gilles. El hombre alertó a la Policía después de descubrir los restos entre las plantaciones. En el lugar todavía había hojas de vid quemadas, cenizas y señales de que el fuego se había iniciado poco antes del hallazgo.

La joven tenía 29 años, vivía en París y era originaria de la región de Nimes. En TikTok había construido una comunidad de más de 250.000 seguidores, donde publicaba principalmente videos de humor, moda, belleza, baile, karaoke y playback. También realizaba transmisiones en vivo para interactuar con sus seguidores.

Bellina se encontraba de vacaciones en su ciudad natal para visitar a su madre cuando desapareció. Su familia había denunciado que no tenían noticias de ella y comenzó una búsqueda que terminó con el hallazgo de su cuerpo. Una semana después, las autoridades confirmaron mediante pruebas de ADN que los restos encontrados en el viñedo pertenecían a la influencer.

La Fiscalía de Nimes abrió una investigación por asesinato debido a las características del hallazgo. El miércoles 19 de agosto, dos hombres de alrededor de 30 años fueron detenidos por su presunta vinculación con el crimen y quedaron bajo custodia policial.

Uno de los sospechosos ya tenía antecedentes por hechos violentos y tenencia de armas. Además, los investigadores creen que habría sido la última persona que estuvo en contacto con Bellina durante la noche en que ocurrieron los hechos. También se analiza la presencia de un vehículo sospechoso observado en la zona del viñedo.

La familia de la joven también denunció el acoso y las reacciones violentas que comenzaron a circular en redes sociales después de que se conociera el caso. El abogado Mourad Battikh cuestionó especialmente los comentarios realizados sobre las publicaciones de Bellina y advirtió que podrían iniciar acciones contra quienes hayan cometido infracciones.

Mientras continúa la investigación, la Justicia francesa busca determinar qué ocurrió con Sonia Bellina antes de su muerte y cuál fue la participación de los dos hombres detenidos. Por el momento, ambos permanecen bajo custodia y la causa continúa abierta.