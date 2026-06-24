Quién es Abril Losardo, la joven que conquistó a Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli vuelve a captar la atención de la prensa del espectáculo por su acercamiento a Abril Losardo, una joven empresaria. Mientras se encuentra en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 para Infobae, el conductor tuvo interacciones en redes sociales que no pasaron inadvertidas.

Los constantes likes de Tinelli en las fotos de Losardo despertaron sospechas entre sus seguidores. Durante el ciclo, Pablo Layus se preguntó "¿Por qué Tinelli le pone un 'like' a las publicaciones de esta joven? Algunos me dicen que es más amiga del hijo, pero no me dicen que no puede no haber nada entre ellos". El periodista también afirmó que "Por ahora no se sabe más nada, salvo que el corazoncito de Marcelo Tinelli está puesto en esta joven, Abril Losardo".

La mujer señalada se dedica al mundo de los negocios y el real estate internacional. En sus perfiles digitales suele mostrar sus viajes a destinos exclusivos como Dubái, donde tiene proyectos inmobiliarios. Al respecto, en el programa deslizaron una posibilidad distinta sobre este vínculo al mencionar que "Tal vez tenga proyectos inmobiliarios y esté buscando alguna inversión por parte de Marcelo, que tenía algunas de sus propiedades a la venta".

Hasta el momento, ninguna de las partes involucradas realizó declaraciones públicas sobre estas versiones. Sin embargo, las interacciones en redes sociales fueron suficientes para que los rumores de un posible vínculo afectivo continúen creciendo en la farándula argentina.