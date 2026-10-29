Agustín Randazzo, un argentino de 51 años, era intensamente buscado luego del choque entre dos trenes de pasajeros ocurrido en la provincia española de Toledo. El hombre viajaba desde Madrid hacia Sevilla por motivos laborales y se encontraba en el vagón 8 de una de las formaciones involucradas en el accidente.

Desde el siniestro, sus familiares y amigos no lograron comunicarse con él y desconocían qué había ocurrido. Mientras avanzaban las tareas de rescate e identificación de las víctimas, sus allegados comenzaron a recorrer hospitales cercanos para intentar obtener información sobre su paradero.

“Todavía no tenemos noticias. Vamos de camino a los hospitales cerca del accidente”, le contó Jorge, hermano de Agustín, a TN, en medio de la incertidumbre por la falta de información.

Quién es Agustín Randazzo

Randazzo vive en España desde 2002 y trabaja en el área de comunicaciones. El trayecto entre Madrid y Sevilla era uno que realizaba habitualmente por cuestiones laborales.

Según la información difundida por sus familiares, el argentino tiene barba, el pelo rapado, tatuajes y mide aproximadamente 1,70 metros. Al momento del viaje llevaba una camisa y un jersey.

Su entorno difundió estos datos para facilitar su identificación y pidió colaboración para obtener cualquier información que permita establecer dónde está.

El pedido de ayuda de su pareja

La pareja de Agustín, Sergi Horan, también recurrió a las redes sociales para pedir ayuda. En una publicación en X expresó su preocupación por no tener noticias del hombre después del accidente.

“Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja”, escribió. En el mismo mensaje precisó que viajaba en el vagón 8 del tren que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y remarcó que ni sus familiares ni sus amigos sabían qué había ocurrido.

“Por favor, ayuda”, agregó en el pedido, con el objetivo de reunir información que permitiera localizarlo.

Cómo fue el accidente ferroviario

El choque ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, al sur de Madrid. Una formación de la empresa Iryo, que había partido desde Madrid rumbo a Sevilla, impactó contra un tren de alta velocidad de Renfe que se encontraba detenido en las vías.

La colisión provocó que dos vagones cayeran por un terraplén y dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, según los primeros reportes difundidos tras el siniestro.

Mientras las autoridades españolas continuaban con las tareas de rescate y la investigación para determinar las causas del choque, la familia de Randazzo aguardaba novedades que permitieran conocer su situación.