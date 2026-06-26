Quién es Álvaro Montero, el arquero mundialista que compró Boca

El arco de Boca sufrió modificaciones debido a la grave lesión de rodilla de Agustín Marchesín y el rendimiento de Leandro Brey. Ante este escenario, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme concretó el arribo de Álvaro Montero, quien actualmente integra la delegación de Colombia en la competencia internacional como alternativa de Camilo Vargas.

El club desembolsará cerca de cuatro millones de dólares por la totalidad de la ficha del arquero. Por su parte, la institución de Liniers abonará la cláusula de un millón de dólares fijada previamente con Millonarios, sumada a los 400 mil dólares del cargo inicial, para completar la posterior transferencia al equipo de la Ribera.

La conducción técnica y la dirigencia optaron por el exjugador de San Lorenzo por encima de otras opciones evaluadas en el mercado, entre las que se encontraban Gerónimo Rulli, Sergio Rochet y Nahuel Losada.

El futbolista, que viene de disputar 17 partidos, recibir 13 goles y sostener siete vallas invictas bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, firmará un vínculo por cuatro temporadas. De esta manera, el guardameta se transformará en la segunda incorporación de la institución, junto al defensor derecho Leandro Lozano.