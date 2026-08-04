Candela Arizaga, una influencer argentina de 23 años, permanece internada en observación en el Hospital Pirovano luego de protagonizar un confuso episodio junto al exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano.

La joven fue trasladada al centro de salud luego de que, según consta en el parte policial, saliera corriendo desnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador y pidiera ayuda en plena calle.

Moyano habría salido detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos policiales. De acuerdo con la información oficial, los dos se encontrarían presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, una situación que deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

La Policía y el SAME desplegaron un importante operativo en la zona. Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permanece bajo observación y es sometida a distintos estudios, entre ellos exámenes toxicológicos.

Un vecino de la zona relató lo que observó durante el episodio. “Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda”, contó en declaraciones a radio Mitre.

Quién es Candela Arizaga

Arizaga es modelo e influencer y tiene más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotografías de sus viajes, producciones profesionales y distintos momentos de su vida cotidiana.

La joven alcanzó mayor exposición pública a comienzos de 2024, cuando confirmó su relación con el cantante L-Gante. El vínculo duró algunos meses y ambos compartieron fotografías y videos en redes sociales que hicieron pública la relación.

Tiempo después, Arizaga volvió a quedar en el centro de la atención mediática a raíz de rumores que la vincularon con Enzo Fernández.

Las versiones surgieron luego de un viaje de la influencer a Londres, donde habría coincidido con el futbolista campeón del mundo. Ambos publicaron imágenes tomadas en lugares similares y prácticamente en el mismo momento, lo que generó especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente una relación.

Otro aspecto que suele mostrar en sus redes sociales es su fanatismo por Rosario Central. Arizaga publicó en diferentes oportunidades imágenes desde el Gigante de Arroyito, alentando al Canalla y utilizando la camiseta del club.

El episodio que terminó con Moyano demorado

El hecho ocurrió alrededor de las 5.03 de la madrugada, según el parte policial. Arizaga salió corriendo desnuda desde un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador y fue seguida por Facundo Moyano.

Ambos fueron interceptados por efectivos en la vía pública. El dirigente sindical fue posteriormente demorado y trasladado a la Comisaría 13ª.

Mientras Arizaga permanece bajo atención médica, la Justicia deberá determinar qué ocurrió dentro del edificio y cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron el episodio.

En tanto, pasadas las 8.30, el diputado nacional y abogado Hugo “Huguito” Moyano ingresó a la dependencia policial para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo.

La investigación continúa y se aguardan los resultados de los estudios médicos y las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido.