La designación del árbitro para el encuentro entre la Selección argentina y Jordania por el Mundial 2026 no pasó inadvertida. Horas después del anuncio de la FIFA, comenzaron a recordarse algunos de los episodios más controvertidos de la carrera del juez, cuyo desempeño en un partido internacional quedó bajo la lupa por decisiones que despertaron fuertes críticas de jugadores, entrenadores e hinchas.

El colegiado arrastra como principal antecedente una actuación que generó una gran polémica por una serie de fallos considerados determinantes para el desarrollo del encuentro. Aquella labor fue ampliamente discutida en el ámbito futbolístico y derivó en un intenso debate sobre la utilización del VAR y los criterios arbitrales en competencias de primer nivel.

La situación que colocó a Kovács en el centro de las críticas ocurrió durante la última edición de la Champions League, cuando estuvo al frente del triunfo 2-0 del Atlético Madrid sobre Barcelona por la ida de los cuartos de final.

Tras aquel encuentro, la dirigencia del club catalán expresó su malestar por varias decisiones arbitrales que consideró determinantes para el desarrollo del partido. Entre ellas sobresalió una mano de Marc Pubill dentro del área que ni el árbitro ni el VAR interpretaron como penal.

La otra jugada que desató la controversia fue la expulsión de Pau Cubarsí. En primera instancia, Kovács mostró tarjeta amarilla, pero luego modificó su decisión tras la intervención del VAR y terminó exhibiendo la roja directa. Las protestas del conjunto blaugrana no tardaron en llegar y, posteriormente, UEFA decidió apartarlo de las instancias siguientes del torneo.

Pese a esos cuestionamientos, el árbitro continuó dirigiendo partidos internacionales y mantuvo la confianza de los organismos que regulan el arbitraje mundial. Su experiencia en torneos continentales y competencias organizadas por la FIFA fue uno de los factores que pesó al momento de asignarle un nuevo compromiso en la Copa del Mundo.

Ahora tendrá la responsabilidad de controlar uno de los partidos que disputará la Selección argentina en el certamen, un encuentro que concentra una enorme expectativa por la importancia de los puntos en juego y por la atención que siempre genera el conjunto albiceleste.